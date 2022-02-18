موعد يوم النهضة العماني وأهم الإنجازات على مدى 52 عامًا

بقي نحو 5 أشهر على موعد يوم النهضة العماني الذي تحتفل به سلطنة عُمان كل عام في الثالث والعشرين من شهر يوليو، فيما قاد تلك النهضة في البلاد السلطان العماني قابوس بن سعيد الذي توفي في 10 يناير 2020م، وهو السُّلطان التّاسع لعُمان، وكان يشغل مناصب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدّفاع، والخارجيّة، والماليّة، وحاكم البنك المركزي، والقائد الأعلى للقوات المسلّحة، والحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد.

موعد يوم النهضة العماني وأهم إنجازات السلطنة

ورغم أن موعد يوم النهضة العماني يحل في شهر يوليو من كل عام، فإنه يحظى باهتمام المواطنين في السلطنة، ويبحث عنه الكثير في البلاد، وهو يحل في يوم الثالث والعشرين من شهر يوليو، ويكون إجازة للعاملين في السلطنة، وتحتفل به الحكومة كل عام، فيما يعود هذا اليوم إلى عام 1970م، الذي تعتبره السلطنة فاتحة خير وبركة على أرجاء عُمان وشعبها.

ويرتبط بهذا اليوم انطلاق النهضة في السلطنة، التي شملت الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية، واهتم السلطان قابوس بعمان وتابع بنفسه أعمال البناء والتنمية، وتوفير فُرص العمل للشباب العُماني، وقال السُّلطان قابوس عن الإنجازات التي حققتها عُمان في هذه النهضة: إنها لم تكن لتظهر على أرض الواقع لولا الجهد المبذول، والعَطاء المُتواصل، والإرادة الطامحة، التي تَسْتَشرف المُستقبل، وتعمل لغدٍ أفضل، فطُوبى ‏لكل يدٍ عاملة تُشارك في بناء نَهضة عُمان.

أبرز إنجازات النهضة العمانية

وحققت النهضة العمانية إنجازات كبيرة لمسها الشعب العماني، كما استفاد منها الأجانب في السلطنة، خلال الفترة الماضية، سواء في مجال التعليم أو القضاء أو التعليم أو الصحة وغيرها من المجالات طوال 52 عامًا، وذلك على النحو التالي: