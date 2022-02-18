منصة إدراك تسجيل دخول الدورات أونلاين

منصة إدراك تسجيل دخول، حيث تعتبر منصة إدراك هي واحدة من المنصات الإلكترونية التعليمية، فقد تم توفيرها من جانب مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، والتي من خلالها تهدف إلى المساهمة في وضع العالم العربي بمقدمة الترتيب بمجال التربية والتعليم، بالإضافة إلى تحسين النوعية العامة لحياة المجتمعات والدول وكذلك الأفراد وتطويرها على جميع المستويات، من خلال العديد من الخبراء وأكاديمي العالم العربي، وتعمل منصة إدراك من خلال التعاون مع edX وهي أحد أهم المنصات التعليمية الإلكترونية التي تتم عن بُعد، ومن خلال تسجيل دخول منصة يتوفر التسجيل بها لجميع المستويات للناطقين باللغة العربية وبشكل مجاني، وسوف نوفر لكم طريقة رابط منصة إدراك تسجيل دخول.

منصة إدراك تسجيل دخول

يمكن الاستفادة من جميع خدمات منصة إدراك التعليمية والاستفادة من جميع الدورات التعليمية التي يتم تقديمها بالمنصة التعليمية، علي أن يتم تسجيل دخول الأفراد من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط المنصة التالي/ edraak.org.

النقر علي تبويب “دخول”.

يتم إدخال البريد الإلكتروني في المكان المحدد له.

يجب إدخال كلمة السر المكونة في المكان المخصص لذلك.

ثم الضغط علي “تسجيل دخول” للمنصة.

ليتم الولوج إلى المنصة والتسجيل في جميع الدورات التدريبية التي تقدمها المنصة لجميع مستخدميها بأي دولة، وتوفر المنصة التسجيل عبر موقعها بخدمة الدخول إلى خدماتها من خلال البريد الإلكتروني في جوجل أو من خلال حساب فيس بوك.

تسجيل حساب جديد بمنصة إدراك

يستطيع جميع الأفراد بأي مكان أن يقوموا بإنشاء حساب جديد بمنصة إدراك لأول مرة، من خلال القيام بتسجيل الخطوات التالية بالترتيب:

يجب الدخول علي رابط التسجيل الخاص بالمنصة/ edraak.org.

يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

تسجيل الاسم كاملاً باللغة العربية وهو الاسم الذي سيظهر علي شهادات إدراك.

ثم تحديد اسم المستخدم.

ثم إدخال كلمة السر.

ثم الموافقة علي جميع الشروط والأحكام التي تخص التسجيل في منصة إدراك.

التعهد علي أن يكون الشخص الذي يقوم بالتسجيل لا يقل عمره عن 12 عام.

ثم الضغط علي تبويب “سجل الآن”..

وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد بمنصة إدراك والاستفادة من أي دورات تدريبية توفرها المنصة لمستفيديها