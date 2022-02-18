فيديو.. عملية إنقاذ "مذهلة" لركاب الباخرة اليونانية المحترقة

قالت السلطات اليونانية إن حريقا شب في عبارة متجهة إلى إيطاليا في البحر الأيوني في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ما تطلب من رجال الإنقاذ إجلاء أكثر من 280 شخصا خلال الليل بالقرب من جزيرة كورفو اليونانية.

وتم نقل أحد أفراد الطاقم واثنين من الركاب إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس. وقال خفر السواحل اليوناني إنه لم ترد تقارير أولية عن فقدان أي شخص، لكن من المتوقع أن يستغرق الفحص الكامل لقوائم الركاب وأفراد الطاقم عدة ساعات. وجرى نقل الركاب الذين تم إنقاذهم إلى كورفو.

وقال نائب وزير الشحن اليوناني كوستاس كاتسافادوس لتلفزيون "إي آر تي" الحكومي إن "هذه عملية صعبة ويجب أن نتوخى الحذر. الإحصاء النهائي للأشخاص الموجودين على متن السفينة سيتم في كورفو عندما يتم تجميع كل من يتم إنقاذهم هناك".

واندلع الحريق الذي نشب قبل الفجر يوم الجمعة في عبارة يوروفيري أوليمبيا التي ترفع علم إيطاليا بعد وقت قصير من مغادرتها ميناء إيغومنيتسا في شمال غرب اليونان متوجهة إلى ميناء برينديزي الإيطالي وعلى متنها 239 راكبا و51 من أفراد الطاقم.

كانت العبارة التي يبلغ ارتفاعها 183 مترا (600 قدم)، والتي تم بناؤها في عام 1995، تسير بالقرب من جزيرة إيريكوسا اليونانية الصغيرة، على بعد 15 كيلومترا شمال كورفو، عندما بدأ الحريق. أشارت الصور التي بثتها القنوات التلفزيونية المحلية للعبارة بعد الإجلاء إلى أن النيران كانت واسعة النطاق.

وروى سائق الشاحنة اليوناني جيورجوس بارلانتزاس، أحد الركاب الذين تم إنقاذهم، ما حدث في يوروفيري أوليمبيا.

وقال بارلانتزاس للأسوشيتدبرس، متحدثا عبر الهاتف بعد وصوله إلى كورفو: "كنت نائما في الكابينة عندما جاءوا لتنبيهنا. أمسكت بهويتي وتوجهت إلى السطح حيث كان الناس يتجمعون. لا بد أن الوقت كان حوالي الساعة 3:00 أو 4:00 صباحا. وقد وضعونا في قوارب".

وقال نيكوس لاغاديانوس، المسؤول البارز بحرس السواحل اليوناني، إن ستة قوارب من خفر السواحل والبحرية اليونانية شاركت في عملية الإنقاذ إلى جانب أربع مروحيات وزورق من تفتيش الجمرك الإيطالي، والعديد من السفن المارة.

وقال مسؤولون محليون إن الركاب الذين تم إنقاذهم، بعضهم ملفوف في أغطية من رقائق معدنية، وصلوا إلى كورفو على متن سفينة التفتيش الإيطالية، وجاري نقلهم إلى منطقة تجميع سوف يقوم مسعفون فيها أيضًا بإجراء فحوصات الإسعافات الأولية.