تونس تقرر رفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة الصناعة والطاقة التونسية نائلة نويرة، اليوم الجمعة، أن تونس سترفع أسعار الكهرباء والمحروقات لخفض عجز الطاقة، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار النفط، فى خطوة تأتى ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التى يطالب بها المقرضون الدوليون مقابل برنامج إنقاذ مالى.





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