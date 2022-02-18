“psd.gov.jo” رابط نتائج وظائف الأمن العام الأردن 2022 موقع نتائج وظائف مديرية الأمن الأردنية

تترقب الآف من الشباب والفتيات الذين تقدموا بطلبات على موقع مديرية الأمن الأردنية، فتح رابط الاستعلام عن نتائج وظائف الأمن العام الأردن 2022 على وظيفة “جندي مسلح، سائق”، والتي كان قد تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لها، من يوم الأحد 10 يناير وأستمر التقديم حتى يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير الجاري، والآن الجميع ينتظر رفع النتائج على موقع مديرية الأمن العام الأردنية، بعد أن تقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات من الانتهاء من عملها، وتقيم المتقدمين بناءً على الضوابط والمحددات التي وضعتها المديرية.

موعد إعلان نتائج وظائف الأمن العام

حتى الآن لم تعلن المديرية عن موعد محدد لإعلان النتائج هي الآن في مرحلة فحص الطلبات، ووضع العلامات والتقييم للمتقدمين حتى تكون النتائج دقيقة وشفافة، تهدف المديرية لانتقاء أفضل الشباب والفتيات للعمل بها لتقديم أفضل أداء، في ظل سعي المديرية لتحسين الخدمات التي تقدمها للجمهور.

رابط نتائج وظائف الأمن العام الأردن

الدخول على الموقع الإلكتروني لمديرية الأمن العام psd.gov.jo. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع. تسجيل رقم طلب التقديم على الوظائف. الضغط على زر بحث.

المستندات المطلوبة للفحص ولمراجعة

هوية الأحوال المدنية وتكون سارية المفعول ومصدقة.

صورة مصدقة من دفتر العائلة وتكون سارية المفعول أيضاً.

شهادة الولادة الرسمية الأصلية وصورة منها وتكون مصدقة.

في حالة أن كان الوالد متوفي يتم تقديم شهادة الوفاة موضح بها مكان الولادة.

أبناء المتقاعدين العسكريين صورة مصدقة من قرار التقاعد لهم.

صورة مصدقة من شهادة أستشهاد أبناء شهداء الواجب الوطني.

كشف بعلامات المتقدم الأصلي وأصل شهادة المؤهل العلمي أو صورة مصدقة عنها.

صورة مصدقة رسمية من رخصة القيادة للمتقدمين على وظيفة سائق.

عدد 4 صور حديثة للمتقدم أو المتقدمة مقاس 4*6.

موقع مديرية الأمن العام الأردنية

مديرية الأمن الأردنية تقع تحت سلطة وزارة الداخلية في الأردن، وهو الجهاز المسئول عن تحقيق الأمن في المملكة، يقع المقر الرئيسي له في العاصمة عمان وله 6 فروع إقليمية منتشرة في عدة مدن ومحافظات أردنية، تم تأسيسها على يد الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 ميلادي، وكانت في البداية تابعة للجيش العربي، قبل أن يتم إصدار المرسوم الملكي بفصلها وضمها إلي وزارة الداخلية.