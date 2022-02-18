المنتخب السعودي للسيدات يدخل التاريخ ويخوض أول مبارياته

ستسجل كرة القدم في السعودية تاريخا جديدا، عندما يخوض المنتخب الوطني للسيدات أولى مبارياته الرسمية بعد أيام.

وغادرت بعثة المنتخب السعودي للسيدات من مطار الملك خالد الدولي بالرياض صباح الخميس إلى جزر المالديف، لخوض أولى مباريات المنتخب الدولية بشكل رسمي.

وكشفت مدربة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم "سيّدات" مونيكا ستاب عن القائمة النهائية التي ستخوض أولى مباريات المنتخب الوطني بشكلٍ رسمي، حينما يحل ضيفا على منتخب سيشل في 20 من شهر فبراير الجاري، قبل أن يخوض مباراته الثانية ضد منتخب المالديف في 24 من الشهر ذاته بمدينة "ماليه" بجمهورية المالديف.

وتعتبر هاتين المباراتين هي الأولى في سجلّات المنتخب الوطني الأول، تمهيدا لدخوله التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشكل رسمي.

من جانبها أكدت المدربة الألمانية مونيكا على أن الهدف من هاتين المباراتين هو اكتساب الخبرة، مشيرة:" هدفنا هو أن يكتسبن اللاعبات الخبرة اللازمة للعب المباريات الدولية، بالإضافة إلى أننا نسعى لدخولنا بشكل رسمي لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم."

وعن الآلية التي اتبعتها لاختيار اللاعبات:" منذ سبتمبر الماضي بدأنا البحث عن لاعبات يُمكن من خلالهم البدء بمشوار المنتخب الوطني وخوض منافساته الرسمية والدولية، ونسعى من خلال هذا المعسكر إلى خلق التجانس الذي نبحث عنه قبل لعب مباراتي سيشل والمالديف الشهر المقبل."

وأضافت:" إقامة أول دوري رسمي سعودي من خلال دوري المناطق وثم بطولة المملكة كان له دورا كبيرا في عملية الاختيار، وساعدنا كثيرًا كجهاز فني مع خوض اللاعبات مباريات تنافسية، تسهل من دورنا خلال هذا المعسكر، ونطمح إلى أن يكون المنتخب على أتم جاهزية عند المشاركة في أول بطولة رسمية."

والجدير بالذكر أن المعسكر شهد حضور ومتابعة مشرفة المنتخبات الوطنية عالية الرشيد التي أبدت رضاها على الفوائد الفنية التي تحققت في المعسكر، وقدمت شكرها وتقديرها للاعبات على جهودهم وانضباطهم طوال أيام المعسكر.

ومن جانب آخر، صرحت لمياء بن بهيّان عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة كرة القدم النسائية: " أود أن أهنئ كل اللاعبات اللواتي تم اختيارهن، يجب أن يشعرن بالفخر لكونهم في هذه القائمة وتمثيل بلادهم في أول مباريات المنتخب بشكلٍ رسمي، وأن يعملن بجد لمواصلة المحافظة على تواجدهم في هذه القائمة، كما أود أيضًا أن أشكر زملائهن من بقية اللاعبات على العمل الذي قدموه خلال الفترة الماضية أثناء المعسكر، وأن يواصلن العمل والمحاولة للتواجد مع المنتخب مجددًا، وباب المنتخب مفتوح بشكلٍ دائم لجميع اللاعبات، ونحن نعمل على تقييم اللاعبات بشكلٍ مستمر ومتواصل."