رئيس لبنان: فتح اعتماد إضافى بالموازنة لتغطية نفقات الانتخابات النيابية

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس اللبنانى ميشال عون اليوم مرسوما بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب يرمى إلى فتح اعتماد اضافى استثنائى فى الموازنة العامة للعام الحالى فى موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة فى 15 مايو المقبل.





وتبلغ قيمته الاعتماد 320 مليار ليرة، 260 مليار ليرة منها لوزارة الداخلية والبلديات، و60 مليار ليرة لوزارة الخارجية والمغتربين، وكان مجلس الوزراء وافق فى جلسته يوم الثلاثاء الماضى على فتح هذا الاعتماد لتأمين نفقات الانتخابات النيابية.

كذلك وقع الرئيس ميشال عون مرسوما يقضى بنقل اعتماد من احتياطى الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 35 مليار ليرة لتأمين نفقات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة.

وأعرب عون عن أمله فى أن يتم إقرار مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافى الاستثنائى بقيمة 320 مليار ليرة لبنانية فى أسرع وقت ممكن فى مجلس النواب حتى تتمكن وزارة الداخلية والبلديات من استكمال الاجراءات الضرورية لتأمين إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها، مشيرا إلى أن مجلس النواب مدعو الى عقد جلسة تشريعية فى بداية الاسبوع المقبل.

وجدد عون التأكيد على أن الانتخابات النيابية ستجرى فى موعدها فى 15 مايو المقبل، داعيا إلى عدم الأخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها.