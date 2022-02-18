عاجل.. أوكرانيا: لن نهاجم الانفصاليين فى الشرق أو القرم

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسى ريزنيكوف، اليوم الجمعة، على أنه لا توجد أى نية لدى كييف لمهاجمة مناطق انفصالية فى شرق أوكرانيا أو شبه جزيرة القرم التى ضمتها روسيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال ريزنيكوف أمام البرلمان الأوكرانى، إن "أوكرانيا تعزز دفاعاتها. لكن ليس لدينا أى نية بتنفيذ عمليات عسكرية ضد (الانفصاليين فى الشرق) أو القرم".

وتصاعدت التوترات على الحدود الروسية مع أوكرانيا بعد حشد روسيا أكثر من 100 ألف جندى إلى الحدود.

وكشفت الولايات المتحدة ودول الغرب عن خطط موسكو لغزو أوكرانيا، بينما رفضت روسيا هذه التكهنات متهمة واشنطن بإثارة هيستيريا.

وطالبت موسكو الغرب بضمانات أمنية، على رأسها عدم ضم أوكرانيا أو أى من دول شرق أوروبا (دول الاتحاد السوفيتى السابق) إلى الناتو.