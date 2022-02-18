جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الإيطالى لورنزو غويرينى، إن مباحثاته التى أجراها، اليوم الخميس، مع نظيره البريطانى بن والاس، شملت الملف الليبى إلى جانب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.





وبحسب قناة "218" الليبية فإن المباحثات بين الجانبين جاءات على هامش القمة الإفريقية الأوروبية المنعقدة ببروكسل، إذ استعرض اللقاء برامج التعاون الصناعى الاستراتيجى بين البلدين وآخر تطورات الأزمة الليبية. وستبحث مجموعة السبع الصناعية تطورات الملف الليبى، بطلب من إيطاليا التى أبدت مخاوفها من تطور الأزمة الليبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرا الدفاع الإيطالى والبريطانى يبحثان الملف الليبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.