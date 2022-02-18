وزارة الطاقة الإسرائيلية توافق على ضخ الغاز إلى مصر عبر الأردن

دوت الخليج :- قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إن المزيد من إمدادات الغاز الطبيعي ستضخ إلى مصر عبر مسار جديد يمر عن طريق الأردن بنهاية فبراير/شباط.
أضافت الوزارة أنه تمت الموافقة على المسار الجديد بسبب زيادة الطلب في مصر التي تنتج الغاز بنفسها لكنها لا تزال بحاجة لواردات من حقل غاز ليفياثان البحري الإسرائيلي. ويمد الحقل نفسه الأردن بالغاز.
وقالت الوزارة إن ما بين 2.5 و3 مليارات متر مكعب من الغاز ستضخ إلى مصر عبر المسار الجديد في 2022، مضيفة أنه من المحتمل أن تزيد الكمية إلى أربعة مليارات متر مكعب في الأعوام المقبلة ، وفق العربية .
كان وزيرا البترول والطاقة في مصر وإسرائيل، قد أعلنا في يناير 2020، عن باكورة ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر.
وبحسب بيانات سابقة، فإن شركة خاصة في مصر، هي دولفينوس القابضة، تشتري 85 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار دولار بحسب التقديرات من حقلي لوثيان وتمار البحريين الإسرائيليين على مدى 15 عاما.
ويتم توريد الغاز عبر خط أنابيب يمتد تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.
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