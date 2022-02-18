بلينكن: ما فعلته روسيا خلال الأيام الأخيرة جعل أمريكا فى حالة تأهب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بلينكن - فى كلمة له خلال مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية مقتطفات منها - أن "الحقيقة هى أنه على الرغم مما قالته روسيا فى الأيام الأخيرة حول سحب القوات من الحدود، فإن ذلك لم يحدث..بل على العكس، فإننا نرى قوات إضافية تتجه إلى الحدود ستكون جزءًا من أى عدوان لذلك يجب أن نكون على علم بذلك..يجب أن نكون يقظين للغاية".
وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبذل كل ما فى وسعها من أجل توضيح أن هناك مسارًا دبلوماسيًا للمضى قدمًا، إلا أنها قلقة للغاية بشأن عدم اتباع روسيا هذا المسار، قائلاً : "على الرغم من أننا نفعل كل ما فى وسعنا لتوضيح أن هناك مسارًا دبلوماسيًا، ويجب حل الخلافات من خلال الحوار والدبلوماسية، فإننا نشعر بقلق عميق من أن هذا ليس هو المسار الذى تتبعه روسيا".
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