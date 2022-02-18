عاجل.. بوتين: التدريبات العسكرية مع بيلاروسيا دفاعية بحتة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بوتين فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس بيلاروسيا لوكاشينكو، أنه لخفض التصعيد يجب تنفيذ اتفاقيات مينسك، مشيرا إلى أن أوكرانيا لا تنفذ أى من الاتفاقيات.
وأضاف بوتين "ليس هناك جدية من الغرب فى تلبية مطالبنا الأمنية"، مشددا على رفضه زيادة الوجود العسكرى للناتو على حدود روسيا.
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