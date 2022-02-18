الكاف يوافق على طلب مصر بشأن مباراة السنغال الحاسمة

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" على تعديل موعد المباراة المرتقبة، بين منتخبي مصر والسنغال، والتي ستؤهل لكأس العالم 2022.

وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم طلبا بتأخير موعد مباراة الإياب، بين مصر والسنغال، والتي ستقام في داكار، لمدة 24 ساعة، لقربها من مباراة الذهاب في القاهرة.

ووافق الكاف على الطلب المصري، وقرر تأخير موعد انطلاق مباراة الإياب الحاسمة لمدة 24 ساعة، حسب ما أشار بيان للاتحاد المصري للكرة.

وبذلك ستقام مباراة الإياب في داكار، يوم الثلاثاء 29 مارس المقبل، في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي.

بينما ستقام مباراة الذهاب في القاهرة يوم 25 مارس المقبل، الساعة 7:30 مساء بالتوقيت المحلي.