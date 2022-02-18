خطوات التقديم على قروض بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات

يعد بنك التنمية الاجتماعية من أقوى وأهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية، والذي عدة خدمات تمويلية وعروض مجانية للمواطنين والمواطنات، فهو يوفر التمويل الاجتماعي لجميع الموظفين والمتقاعدين والموظفات وربات المنزل وأيضاً العاطلين عن العمل، حتى ينهض بالجميع ويوفر لهم فرصة الحصول على العمل الحر الذي يحتاجون إليه، وهناك عدة طرق بسيطة وإجراءات سريعة لكي تحصل على تمويلك بسهولة ويسر، وتقديم أوراق ومستندات بسيطة، وسوف تحصل على التمويل الاجتماعي لقروض بنك التنمية الاجتماعية، بشرط أن يكون العمر من 18 عاما وحتى 70 عاما مع ذكر الحالة الاجتماعية وكتابة عدد أفراد الأسرة في وقت التقديم.

قروض بنك التنمية الاجتماعية

يعطيك بنك التنمية الاجتماعية قروض للتمويل الاجتماعي، منها تمويل الترميم، عروض سيارات 2022 بدون مقدم، تمويل الأسرة، تمويل الزواج، تمويل كنف، تمويل آهل، ولكل منهما فئات معينة، فتمويل كنف للنساء المطلقات والأرامل فيحق لهم أخذ مبلغ تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال، أما تمويل آهل فيصلح للنساء والرجال من حاصلين على تمويل الأسرة أو الترميم أو كنف، ويحصل المواطن على مبلغ 60 ألف ريال، وتمويل الترميم بمبلغ 60,000 بشرط أن يكون المبني مر عليه فترة خمس سنوات، خطوات التقديم لدعم ريف، وتمويل الأسرة والزواج ولكن يشترط أن يكون الزواج للمرة الأولى ولا يتخطى سنتان هجرية لعقد النكاح، فكل تمويل منفرد بشروط ومميزاته ولكنهم جميعا بفترة سداد تصل حتى خمس سنوات وبقسط شهري يبدأ من 500 ريال، ويمكنك التناقش مع خدمة العملاء للاستفسار حول التمويل الذي تريده والأوراق والشروط المطلوبة.

خطوات التقديم على منتجات بنك التنمية الاجتماعية

قم بالتسجيل في بنك التنمية الاجتماعية بخطوات سهلة وبسيطة، حتى تحصل على جميع الخدمات والعروض المجانية من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، إذا كنت موظف بالقطاع الحكومي فلا داعي لوجد كفيل عند طلبك أحد منتجات بنك التنمية، ولكن إذا كنت موظف بقطاع خاص فيجب وجود كفيل كضامن لك، ويتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني واختيار التمويل الذي تريده، ثم تقديم طلب الحصول على التمويل واختيار القسط الشهري، وتقديم صورة الهوية الوطنية، ورقة الآيبان، والعنوان الوطني، ورقم الهاتف المسجل بأبشر، ثم رفع الطلب وانتظار الموافقة عليه إذا كانت جميع الشروط المنصوصة على هذا التمويل متوافقة تماما مع المتقدم، علما بأن للعاطلين عن العمل لهم قرض نفاذ من خلال منصة العمل الحر.