جوتيريش: الغزو الروسى لأوكرانيا سيكون كارثيا

جدة - نرمين السيد - وأعرب جوتيريش عن قلقه -خلال كلمته الافتتاحية فى مؤتمر ميونخ للأمن بألمانيا نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية مقتطفات منها- إزاء التوترات والتكهنات المتزايدة بشأن اندلاع صراع عسكرى فى أوروبا، مشيرا إلى أنه ما زال يعتقد بأن ذلك لن يحدث، لكن إذا حدث، فسيكون كارثيا.
وأضاف جوتيريش أنه "لا يوجد بديل للدبلوماسية.. يجب معالجة جميع القضايا بما فى ذلك الأكثر استعصاء من خلال الأطر الدبلوماسية.. لقد حان الوقت لخفض التصعيد بشكل جدى".
وأشار السكرتير العام للأمم المتحدة إلى أن الانقسامات الجيوسياسية مستمرة فى النمو، داعيا إلى استمرار الحوارات الجادة.
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