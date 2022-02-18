عاجل.. بوتين يأمر بتوفير ملاذات للفارين من شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القناة أن بوتين طلب من وزير الطوارئ التوجه إلى منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا.

ودوت صفارات الإنذار دوت فى وسط مدينة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مساء اليوم الجمعة، بعد أن أعلن زعيم انفصالى مدعوم من موسكو فى المنطقة الانفصالية إجلاء السكان تحسبا لقصف أوكرانى.

وأشار الزعيم الانفصالى إلى أنه يطلب من السكان النزوح إلى روستوف فى روسيا، زاعما أن الجيش الأوكرانى سيبدأ عملية عسكرية فى دونباس، المنطقة المتنازع عليها بين الانفصاليين وأوكرانيا.

ونقلت شبكة "سكاى نيوز"، عن وسائل إعلام روسية، قبل قليل، بأن انفجارا عنيفا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعيبة المعلنة ذاتيا فى جنوب شرق أوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن دوى الانفجار وقع على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها دوليا.