الشرطة الكندية تبدأ اعتقال وإخلاء المتظاهرين فى أوتاوا

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك"، شوهد ضباط بعضهم يحمل أسلحة آلية ويرتدون زى الوحدات التكتيكية، وهم يتجهون من باب إلى باب على طول صف من الشاحنات والمخيمات والمركبات الأخرى المتوقفة فى شوارع أوتاوا المغطاة بالثلوج، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وقالت الشرطة إن بعض المتظاهرين استسلموا وتم احتجازهم، بينما شوهد بعضهم الآخر وهم يقتادون مكبلين بالأصفاد، واقتيد شخص واحد بعيدا وكان يحمل لافتة كتب عليها "فوضوا الحرية"، ردا على تفويضات "كورونا" الإلزامية.
واتخذت الشرطة الكندية أول تحرك لها لإنهاء الحصار فى وقت متأخر من أمس الخميس، باعتقال اثنين من قادة الاحتجاج الرئيسيين، كما أنهم أغلقوا الكثير من منطقة وسط المدينة أمام الغرباء، لمنعهم من القدوم لمساعدة المحتجين على غرار "قافلة الحرية".
وكانت العاصمة الكندية أوتاوا تمثل آخر معقل لحركة الاحتجاج، بعد مرور 3 أسابيع من المظاهرات والحصار الذى أغلق المعابر الحدودية إلى أمريكا، وتسبب فى أضرار اقتصادية لكلا البلدين، وخلق أزمة سياسية لرئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو.
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