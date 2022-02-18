كيفية تجديد التأمين الصحي في الكويت وأسعار التامين وكيفية دفعه

كيفية تجديد التأمين الصحي في الكويت والذي يعد واحدا من أهم الخدمات التأمينية التي تقدم لهم، حيث تتيح لهم الحصول على العلاج بتكلفة أقل من التكلفة العادية في المستشفيات والمراكز الطبية، حيث لابد من ان يكون التامين الصحي الخاص بالمقيم ساري المفعول حتي يستطيع القيام بعملية التجديد لبطاقة الإقامة الخاصة به في الدولة، إن حكومة الكويت تسعى لإتاحة الكثير من الخدمات لمقيميها والمقيمين بها، حيث وفرت تسهيلات بنظام الدفع لعدد من الشئون المتعلقة بالحكومة، وذلك عبر الخدمة الإلكترونية لتلاشي الازدحام والمحافظة على الإجراءات الاحترازية للوباء المستجد، يجب على جميع الوافدين في دولة الكويت تجديد الاشتراك في التأمين الصحي حتى يتمكنوا من تجديد إقامتهم، وفيما يلي طريقة تجديد التأمين الصحي من خلال البوابة الإلكترونية.

كيفية تجديد التأمين الصحي في الكويت

الدخول على رابط وزارة الصحة. تسجيل الدخول مناسم المستخدم وكلمة المرور. يتم إدخال الرقم المدني ثم رمز التحقق المرسل على الهاتف المحمول. اختيار نوع الخدمة والضغط على ضمان فردي وتحديد نوع الإقامة ثم مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها لاستكمال الإجراء. عرض الموقع الرسوم المطلوب دفعها لتجديد التأمين الصحي ثم ادخل الرقم المدني. بعد ذلك إدخال عدد السنوات الخاصة بالتجديد وإدخال تاريخ بدء تغطية التأمين ونهايته. ثم الدفع الإلكتروني حدد البنك من أجل استكمال خطوة الدفع.

أسعار التامين الصحي في الكويت

الزوجة أو الإخوة أو الأخوات فإن رسوم التأمين الصحي تصل إلى 50 دينار. في حالة الأبناء الذين تخطت أعمارهم 18 سنة فإن الرسوم تصل إلى 40 دينار. الأبناء الأقل من 18 سنة تصل إلى 30 دينار.

كيفية دفع التأمين الصحي

الدخول على رابط موقع وزارة الصحة الكويتية. تسجيل الدخول ثم تحديد فئة التأمين الصحي ثم تعبئة كافة البيانات المطلوبة. الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر الدفع. يتم إخطارك بعد ذلك بأن إجراء الدفع قد تم بنجاح.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي في الكويت