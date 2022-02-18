رابط طلب دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل والشروط المطلوبة

دعم للأسر المنتجة من المواطنين والمواطنات السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، بمبلغ مالي كل شهر خلال العام، ويمكن للأسرة الحصول على دعم لثلاثة مشاريع من إنتاج البن، أو زراعة الفواكه، أو إنتاج العسل وتربية النحل، والورد والمحاصيل البعلية، فمن يمتهن مهنة زراعية يمكنه التقدم لطلب الدعم المالي من ريف، وسوف يحصل عليه في أقل وقت، لكي يبدأ بالعمل الحر في مشروعه، والحصول على دخل شهري من إنتاجه وزراعته، وكل هذا كحافز له حتى يعمل بجد وإتقان ويقوم بتنمية الموارد الزراعية والحصول على العمل، فالبرنامج يهدف إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية، ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وأسرهم، فيقوم المستفيد من دعم ريف بالحصول على المبلغ المالي بإجراءات بسيطة.

شروط دعم ريف للأسر المنتجة

هذا الدعم فقط لجميع الأسر المنتجة الريفي، حيث أنه يتم التقديم لطلب الدعم بعدما تكون مستوفي الشروط المعلن عنها من قبل البرنامج، خطوات التقديم لطلب دعم ريف، كما أنك سوف تقم بالدخول إلى موقع الإلكتروني ريف وتقم بالإجابة على كافة الأسئلة من خلال التطبيق حتى تحصل على المتوافق معك من الدعم، ويعطيك دعم ريف مبلغ مالي كل شهر 4,500 ريال أي بنسبة 54 ألف ريال، رابط الاستعلام عن دعم ريف، فكل شهر يأخذ المستفيد 10% من أجمالي المبلغ، وفي حالة إذا كان هناك ثلاثة مشاريع فلا تأخذ سوى 54 ألف ريال فقط، والشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو سعودية الجنسية.

لا يقل العمر عن 21 عاما ولا يزيد عن 70 عاما.

يحق للمواطن غير العامل أن يحصل على الدعم.

الدعم متاح للعاطلين عن العمل فقط ولا يشغل أي وظيفة حكومية أو خاصة.

حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر من المنصة الإلكترونية .

. تقديم كشف حساب بنكي باسم المستفيد.

لا يزيد دخل الشهر عن 6000 ريال للفرد.

يقوم المستفيد بتقديم الإثباتات اللازمة لمزاولة المهنة.

يكون من سكان المنطقة التي يوجد بها الدعم للأسر المنتجة.

يقوم بالعمل بنفسه شريطة أن لا يكون هناك شخص أخر.

كتابة البيانات الشخصية كاملة وتكون صحيحة من خلال المنصة الإلكترونية لريف.

رابط دعم ريف

لمحبي الحصول على دعم ريف للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل، يمكنك التقدم لطلب الدعم من خلال الدخول إلى المنصة الإلكترونية لبرنامج ريف، ثم اختيار تسجيل جديد وكتابة كل ما يلزم، وعند التسجيل والتأكيد من الهوية للمستفيد، يتم الدخول واختيار طلب الدعم، وتسجيل جديد، ثم اختيار أحد الأهداف الإنتاجية الموجودة والتي تمتهنها من ما سبق، ثم يتم إرسال طلب الدعم، وبعم الموافقة سوف يتم إرسال موظف للتأكد من النشاط وإرسال الدعم إلى المواطن أو المواطنة المستفيدة في أقل وقت.