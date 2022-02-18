نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل البريد السعودي العنوان الوطني رابط وطريقة التسجيل في البريد السعودي في المقال التالي
تسجيل البريد السعودي العنوان الوطنية ، أحد أهم ما يبحث عنه أبناء المملكة العربية السعودية، خاصة وأن العنوان الوطني أحد أبرز مبادرات المملكة، التي يتم تنفيذها في الخليج عموما، بهدف خلق نظام متكامل يخدم الحضارة الاستراتيجية، ولهذا السبب حصل نظام العنوان الوطني على موافقة ودعم من الاتحاد البريدي العالمي، حيث يعد شرطًا إلزاميًا لكافة المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الاستفادة منه إلكترونيًا وكذلك في الحصول على الخدمات، ومن أجل المعاملات الحكومية والتجارية كذلك، وهذا ما يجعل الكثيرون يبحثون عبر محركات البحث عن العنوان الوطني للأفراد، وكذلك العنوان الوطني للمؤسسات، وإذا ما كان الفرد قد قام بعمل طريقة تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي، فإنه لابد من آن لآخر أن يقوم بعمل تحديث العنوان الوطني نفاذ، من خلال اتباع طريقة تحديث العنوان الوطني، أو طريقة تحديث العنوان الوطني بابشر كما يمكنه طباعة العنوان الوطني إذا رغب في ذلك.
البريد السعودي العنوان الوطني
البريد السعودي من أهم المؤسسات داخل المملكة، وعن طريقه يمكنك الانتهاء من الحصول على العديد من المعاملات، والتي يمكن أن تصلك حتى باب المنزل مثل؛ إصدار سجل الأسرة للأمهات إلكترونيا، وكذلك إصدار سجل الأسرة للزوج، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الحصول على إجابة عن تساؤلك الرمز البريدي للرياض والمدن التابعة، أو “كيف أعرف صندوقي البريدي“، فلا تتردد في تسجيل العنوان الوطني بالبريد السعودي.
طريقة التسجيل في البريد السعودي
- قم بزيارة رابط العنوان الوطني للبريد السعودي.
- وبعد ذلك حدد تسجيل الأفراد.
- واختر تسجيل جديد من القائمة أمامك.
- وبعد ذلك قم بتوكيد التسجيل عبر الموقع من خلال الكومبيوتر أو الجوال الذي قمت من خلاله بالتسجيل.
- وعقب ذلك حدد منطقتك داخل المملكة.
- وبعدها حدد المدينة التي تنتمي لها ويقع بها عنوانك.
- ومن ثم حدد مستوطنتك التي تقيم بها دائمًا.
- وبعدها سجل رقم المبنى الذي تتواجد به والذي يتكون من أربعة أرقام.
- وانقر على خانة التحقق من العنوان.
- وبعد تأكيد العنوان قم بتسجيل رقم هويتك على أن تكون سارية.
- واختر بعدها الجنسية سواء أكنت مقيمًا أم مواطنًا.
- وبعدها حدد تاريخ الميلاد مع رقم الجوال.
- وبعد ذلك قم بتسجيل عنوان بريدك الإلكتروني ونوع المستخدم.
- ثم ابدأ في تسجيل معلومات المنزل ونوع إقامتك، وملكيتك للسكن.
- وإذا أردت تسجيل العنوان الوطني لأفراد بالبريد السعودي، اختر إضافة فرد جديد، وأضف الهوية الوطنية مع اسمه ورقم الجوال.
- واختر بعدها إضافة شخص جديد وانتقل عبر أيقونة التالي للخطوة التالية.
- ويمكنك بعد ذلك اختيار الكيفية التي يتم بها تحديد عنوان موقعك، إما عبر الواي فاي، أو خريطة ذات فاصل سعودي.
- وسوف يتم إرسال رسالة لك بها رابط موقعك الجغرافي، ومعها رمز التحقق.
- وعقب الانتهاء من الخطوات السابقة، يمكنك زيارة رابط موقع البريد السعودي الوطني.
- وانقر لاختيار إنشاء حساب جديد.
- وعقب إنشاء الحساب، سوف يتم ربط العنوان الوطني بالبريد السعودي تلقائيًا، حيث تربط المنظومة الحسابين مع بعضهما.
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