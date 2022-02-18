نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq جميع الاقسام في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استطلاع نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث تزايدت الى معدل كبير وملحوظ مؤشرات البحث على جوجل من أجل التعرف على رابط استعلام نتائج القبول الموازي الذي بامكانكم استخدامه من المنزل سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني لأجل الحصول على نتائج القبول الموازي التي بإمكانكم الحصول عليها فور تسجيل البيانات السابق لنا ذكرها داخل الايقونات المخصصة لها للاستعلام والكشف عن تلك النتائج التي نوافيكم بها الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط استطلاع نتائج القبول الموازي

نتيجة القبول الموازي واحدة من النتائج التي زاد حولها الاهتمام الى حد كبير وملحوظ لأجل الحصول عليها والكشف عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث بشكل مؤخر قد تم الاعلان على طرح نتائج القبول الموازي اون ين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقي، بعدما أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على امكانية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية سواء محافظة بغداد او ذي قار وصلاح الدين وبابل والنجف او غيرها من محافظات عراقية، حيث قد تم الاشارة على نشر نتائج القبول الموازي من المنزل الكترونياً بعد الانتهاء من أعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي على مستوى شتي المحافظات العراقية، عليه ننقل ونتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الان طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض الان عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز طريقة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فى شتى المحافظات العراقية اون لاين سواء بالاسم الرباعي او رقم الامتحاني على نحو الطريقة التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور تسجيل اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

النقر على خانة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة على شكل ملفات pdf