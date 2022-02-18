الجميلات فى الحرب.. روسيات وأوكرانيات على خط التماس (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وبدأت مشاركتهن بأعداد رمزية فى الحرب العالمية الأولى، قبل أن يزيد حضورهن العسكرى فى الحرب العالمية الثانية، فشاركت نحو 800 ألف امرأة فى ثانى حرب عالمية.
ويوضح الفيديوجراف التالى دور الجميلات سواء فى الجيش الروسى أو الجيش الأوكرانى فى المواجهة المرتقبة.
وعلى الجانب الآخر، بدأ الحضور النسوى بالجيش الأوكرانى بعد 1993، كما زاد إقبالهن على الجيش بعد احتلال القرم.
لكن تضاعفت أعدادهن مؤخرًا، حيث تسمح قوانين أوكرانيا بحشد المجندات بين 20: 40 عامًا، ويمكن أن يصبحن ضباطًا باستثناء الأمهات والطالبات.
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