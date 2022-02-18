عاجل.. الخارجية الأوكرانية: افتقاد رد الفعل يجعل روسيا تستمر فى تصعيدها

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، دعت الخارجية الأوكرانية، المجتمع الدولى للاستجابة للتهديدات الروسية. وأعربت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة شرق أوكرانيا. ونقلت شبكة "سكاى نيوز"، عن وسائل إعلام روسية، قبل قليل، بأن انفجارا عنيفا دوى وسط مدينة دونيتسك، عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا فى جنوب شرق أوكرانيا. وأفادت وسائل إعلام روسية، بأن دوى الانفجار وقع على بعد عشرات الأمتار عن مقر حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية غير المعترف بها دوليا.

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