عاجل.. واشنطن: الإجلاء والتفجيرات فى دونباس ذريعة لعملية ضد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن اعتقادها أن عمليات الإجلاء والتفجيرات التى تحدث فى دونباس حاليّا هى ذريعة لعملية عسكرية ضد أوكرانيا، حسبما أوضحت فى تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، المعلنة من جانب واحد، دينيس بوشيلين، اليوم الجمعة، إن الوضع فى إقليم دونباس يتجه نحو الحرب، لافتا إلى أن أوكرانيا قد تبدأ فى أى لحظة هجوما واسع النطاق. وأعلن رئيسا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد، دينيس بوشلين، ليونيد باشتنيك عن إجلاء المدنيين من الجمهوريتين وخاصة المناطق الحدودية إلى روسيا تحسبا لخطط القوات المسلحة الأوكرانية غزو أراضى جمهوريات إقليم دونباس. هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

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