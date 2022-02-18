تمويل العمل الحر تمويل نقدي من بنك التنمية الاجتماعية

منتج تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية، هو منتج تمويل نقدي، موجه لفئة المواطنين ممن هم عندهم القدرة على العمل، ولديهم رغبة في زيادة دخلهم الشهري، فإن منتج تمويل العمل الحر يعمل على توفير أقصى استفادة للمواطنين، حيث يتيح لهم إمكانية الحصول على التمويل الميسر، مما يشجعهم على ممارسة العمل الحر، لحسابهم الشخصي، كما أن يتمتع بالعديد من المزايا، وفيما يلي سوف نوضح لكم كافة تفاصيل المنتج مميزاته وشروطه.

مميزات منتج تمويل العمل الحر تمويل نقدي

يتيح للمواطنين تمويل يصل إلى 120 ألف ريال سعودي.

تصل مدة التمويل إلى 40 شهر.

يتم السداد بشكل شهري.

الرسوم الإدارية للمنتج لا تتجاوز أربعة آلاف ريال سعودي.

يتميز بالإعفاء في الحالات التالية وهي الإعفاء، أو العجز الكلي، لا قدر الله، وفقا للشروط الخاصة ببويلصة التأمين.

شروط الحصول على قرض العمل الحر

أن يكون عمر العميل ما بين 18 عام وحتى 65 عام.

يشترط سلامة السجل الائتماني.

أن لا يتجاوز الدخل الشهري لمن يطلب التمويل عن عشرين ألف ريال.

الحصول على وثيقة العمل الحر.

رحلة العميل للحصول على التمويل

يقوم المستفيد بتقديم طلب من خلال الدخول عبر البوابة الإلكترونية من خلال النفاد الموحد. ومن ثم سوف يتم استقبال الطلب ويتم فحص الأهلية والتحقق من أهلية المستفيد المنتج إلكترونيا. اكمال النماذج وتحديد موعد البريد من خلال طباعة النماذج والمستندات المطلوبة، من النظام وإكمالها، ومن ثم تحديد موعد البريد. ثم يقوم بإرسال المستندات المطلوبة عبر طريق البريد. المعالجة والصرف، يقوم البنك بصرف قيمة التمويل إلى المستفيد أو المورد أو الوكيل.

بعض الملاحظات الهامة