نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل إجازة مرضية عبر منصة صحة بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات استخراج إجازة مرضية بطريقة إلكترونية بالمملكة العربية السعودية, وفرت وزارة الصحة السعودية خدمة إلكترونية لكل الأشخاص العاملين في المملكة العربية السعودية وهي استخراج إجازة مرضية بشكل إلكتروني, وتم إنشاء هذه الخدمة الإلكترونية لكي يتم تنظيم طريقة أخذ الإجازات المرضية بين الموظفين في المملكة العربية السعودية.

طريقة أخذ إجازة مرضية في المملكة العربية السعودية

إذا كنت تعاني من أي مرض وترغب في التغيب عن العمل وأخذ إجازة مرضية ولكن لا تعرف الطريقة الصحيحة لأخذ الإجازة, فيمكنك الآن اتباع الخطوات الآتية واستخراج إجازة مرضية بطريقة إلكترونية.

الدخول إلي منصة صحة للخدمات الإلكترونية.

ومن ضمن الخيارات المتاحة يتم اختيار خدمة التقارير الطبية.

ومن الخيار السابق تقوم بالضغط علي الإجازات المرضية.

كتابة البيانات المطلوبة علي الموقع الإلكتروني لمنصة الصحة.

كتابة شهادة الدكتور وهي ضرورية لأخذ الإجازة المرضية.

ثم الضغط علي إرسال الطلب, بعدها يقوم القائمين علي الموقع بمراجعة الطلب, وفي حالة الموافقة عليه يتم إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, ثم إرسال رسالة نصية لك تفيد بمدة الإجازة المرضية.

قانون الإجازات المرضية في المملكة العربية السعودية

ينص القانون السعودية في موضوع الإجازات المرضية هذا علي بعض النصوص التي تشرع حق الموظفين في أخذ الإجازة المرضية, حيث جاءت نصوص القانون فيما يخص الإجازات المرضية كما يلي.