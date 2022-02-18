نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر شراء العقارات في مجمع دبي للاستثمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر شراء العقارات في مجمع دبي للاستثمار أمر يريد معرفته العديد من الأجانب والمستثمرين الذين يريدون شراء العقارات السكنية والتجارية، وسوف نذكر في هذا المقال العديد منها الأسعار المختلفة في المناطق السكنية المتنوعة مثل مجمع ريتاج السكني وقرية الرمال وغيرها من أماكن الاستثمار الأخرى المختلفة وسوف نتناول كل الخدمات والمرافق لكل منطقة وسعر الشقق بها والعائد الخاص بالاستثمار.

سعر شراء العقارات في مجمع دبي للاستثمار

إذا كنت تريد شراء أي عقار بمجمع دبي للاستثمار عليك معرفة مؤشرات الأسعار والأماكن السكنية الأكثر طلبا لكي تستطيع جني الأرباح ويتم تحديد الربح على حسب العائد الخاص بكل منطقة ويختلف السعر لكل شقة على حسب عدد الغرف والمكان.

تبلغ مساحة مجمع دبي للاستثمار 5683 هكتار وتنقسم إلى جزئين جزء سكني وجزء تجاري، الجزء التجاري يضم مكاتب ومحلات للبيع بالتجزئة والوحدات السكنية تم توزيعها على سبعة مجمعات أخرى فرعية.

مميزات الوحدات السكنية في هذا المجمع أن تصميمها عصري وبها بحيرات ومساحات خضراء واسعة وحدائق ذات مظهر مميز وممرات مائية خلابة وهناك مناطق لألعاب الأطفال.

أهم المجمعات لشراء الشقق في دبي للاستثمار

يوجد العديد من المجمعات المختلفة التي يستهدفها المستثمرين بشكل كبير مثل مجمع ريتاج السكني ومساكن سنتوريون وقرية الرمال.

تتراوح نسبة العائد على الاستثمار من 7 إلى 8% تقريبا وهناك شقق متنوعة وتختلف الاسعار على حسب المكان وعدد الغرف حيث يتوافر للشقق الغرفتين والصالة والثلاث غرف وصالة ويمكنك اختيار ما يتناسب معك من حيث السعر والمنطقة وعدد الغرف والخدمات والمرافق المتواجدة.

معلومات عن مجمع ريتاج السكني

يتكون مجمع ريتاج السكني من 11 مبنى تقريبا وعدد الشقق تبلغ حوالي 2000 شقة والاسعار للبيع مناسبة بالنسبة للخدمات والمرافق المتوفرة للسكان في هذه المنطقة حيث يوجد جيم ومسبح وساونا وحدائق واسعة ومنطقة لألعاب الأطفال.

متوسط تكلفة شراء استديو في هذه المنطقة يبلغ 269000 درهم إماراتي، وبالنسبة لسعر الشقة بصالة وغرفة للبيع يبلغ 425000 درهم إماراتي، والشقة غرفتين وصالة سعرها يبلغ في المتوسط 712000 درهم إماراتي، وسعر الشقة الصالة وثلاث غرف يبلغ 1.209 مليون درهم إماراتي وعائد الاستثمار حوالي 8.06%.

معلومات حول مساكن سنتوريون

هذا المجمع يشتهر بالرقي والفخامة وتشبه في التصميم المباني في البحر المتوسط وهناك العديد من العقارات المختلفة في هذه المنطقة حيث يتوفر شراء الاستوديو والشقق الفخمة الراقية التي يصل عدد الغرف بها إلى 3 غرف وصالة.

يوجد خدمات ومرافق مميزة في هذه المنطقة حيث يتوفر حدائق ومنطقة ترفيهية للأطفال وجيم ومسبح.

تصل متوسط تكلفة شراء الشقة التي تحتوي على صالة وغرفة إلى حوالي 434000 درهم إماراتي، سعر الشقة التي تتكون من صالة وغرفتين في هذه المنطقة تقريبا 780000 درهم إماراتي، ونسبة العائد بها على الاستثمار 7.63%.

معلومات حول منطقة قرية الرمال

الشقق في هذه المنطقة تم توزيعها على حوالي 19 مبني سكني بمعايير جودة عالية وتعتبر من أفضل المناطق من حيث الفخامة لألنها تطل على معالم سياحية جميلة.

بالنسبة لعائد الاستثمار في هذه المنطقة يبلغ تقريبا 8.59%

في ختام هذا المقال تكون قد ذكرنا سعر شراء العقارات في مجمع دبي للاستثمار كما ذكرنا العديد من المعلومات حول المناطق المختلفة بين منطقة الرمال ومجمع ريتاج السكني ومساكن سنتوريون ونسبة العائد الاستثمار في كل هذه المناطق والعديد من المميزات لكل منطقة من حيث الخدمات والمرافق المختلفة.