شروط تجديد الجواز الإلكتروني للمقيمين و طريقة تحديث بيانات الجواز للمقيمين

شروط تجديد الجواز الإلكتروني للمقيمين، أصبح يتوفر لمقيمي المملكة العربية السعودية خدمة تحديث بيانات الجواز الخاص بهم ، وتعتبر هذه الخدمة ضمن الخدمات الإلكترونية المميزة التي تتوفر من قبل الحكومة السعودية، والتي جاءت في ظل سعيها لتوفير الوقت والجهد عليهم وتمكنهم من قضاء معاملاتهم بكل سهولة، إن خدمة تحديث بيانات الجواز للمقيمين في المملكة العربية السعودية، هي عبارة عن خدمة ضمن باقة من الخدمات المهمة التي يتم تقديمها من قبل مصلحة الجوازات في وزارة الداخلية السعودية للمقيمين، وتسعى المصلحة من خلال توفير هذه الخدمة إلى تمكين المقيمين من تفادي أي مخالفة قانونية بأثناء إقامتهم على الأراضي الحجازية، كما يمكن التعرف علي الجوازات السعودية توضح مميزات الجواز الإلكتروني الجديد.



شروط تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين

هنالك مجموعة من الشروط الواجب توفرها للاستفادة من خدمة تحديث بيانات الجواز للمقيمين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

يجب توفر بصمة وصورة خاصة بمقدم الطلب. ثم في حال أن كان مقدم الطلب أقل من 21 عام، فيجب حصوله على موافقة ولي الأمر. يجب دفع الرسوم المطلوبة لتجديد الجواز. ثم يجب اقامة المستخدم في السعودية بأثناء إجراء الخدمة. من الممكن للآباء تجديد جوازات السفر الخاصة بالأبناء في حال أن كانوا أقل من 21 عامًا. ثم يجب توفر حساب مفعل للمستفيد في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية. يجب تسجيل المستفيد في العنوان الوطني. ثم يجب دفع قيمة سداد الرسوم الخاصة بأي مخالفات مرورية.

طريقة تحديث بيانات الجواز للمقيمين

تُوضح النقاط التالية الخطوات اللازمة لتحديث بيانات الجواز للمقيمين في السعودية للعام 2022:

الانتقال إلى موقع منصة أبشر. ثم يجب تسجيل الدخول في منصة أبشر للأفراد. تحديد أيقونة خدماتي ومن من ثم النقر على أيقونة قطاع الجوازات. ثم الضغط على أيقونة خدمة تحديث معلومات الجواز للمقيمين. البدء باستخدام الخدمة من خلال النقر على خيار بدء الاستخدام. يجب تحديد وضع مقدم الطلب في حال أن كان معال أو مكفول. إضافة البيانات التالية ( تدوين اسم الوافد ـ تدوين رقم جواز السفرـ تدوين رقم جواز السفرـ تدوين تاريخ الإصدارـ تدوين تاريخ انتهاء الصلاحية ـ تدوين رمز التحقق المرئي). النقر على أيقونة الشروط والأحكام، ومن ثم النقر على خيار التأكيد.

رسوم تحديث بيانات الجواز

صرّحت مديرية الجوازات السعودية ببيان تضمن الحديث عن الرسوم الخاصة بخدمة تحديث بيانات جواز السفر للمقيمين، ووفقًا لما تأكد من خلال المديرية فإن خدمة تحديث بيانات الجواز هي خدمة مجانية لا تتطلب دفع رسوم، وعن خدمة تجديد الجواز فهي خدمة تتطلب دفع الرسوم التالي: