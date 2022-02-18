نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي تسجيل جديد وشروط قبول المتقدمين الجدد بالنظام المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الضمان الاجتماعي تسجيل جديد قد يكون من أكثر المواقع الإلكترونية التي تهم عدد كبير من المواطنين والمواطنات، المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية في السعودية، وهي من أحد المنصات الإلكترونية التي تم الإعلان عنها بعد العمل وفق نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، ودعوة كلا من المستفيدين والمستفيدات القدام وراغبي التقديم الجدد، إلى الدخول على خدمة التسجيل في الضمان المطور، حتى تتمكن الأسر السعودية المستحقة للدعم، من الحصول علية ما دامت تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان ثم صرف الدعم المادي الشهري الذي يتم تحديده على حسب معايير الاستحقاق كي يتم مساعدة تلك الفئات على التغلب على صعوبات الحياة والمعيشة وسوف نتعرف على موعد صرف الضمان الضمان المطور كما سنستعرض الشروط في السطور التالية.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور موعد الصرف

كان لإطلاق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة منصة الضمان الاجتماعي المطور، صدى كبير بسن أوساط الفئات المستفيدة من تلك الخدمات وراغبي التسجيل في الضمان من المستجدين، وكان هناك الكثير من الأسئلة التي تخص شروط التسجيل في الضمان للمستجدين والقدامي من المستفيدين، ومواعد صرف الضمان المطور الجديد والذي تم تحديد يوم 20 من كل شهر ميلادي له.

الخدمة متاحة من رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول والتي تم الإعلان عنها مع بدء العمل بهذا النظام، حيث يستطيع كل من ينطبق عليه شروط الحصول على المعاش الضماني، الدخول وتقديم الطلب من خلال المنصة ورفع المستندات والتقارير الطبية المطلوبة للحالات الخاصة التي قد تكون تعاني من عجز ما يستوجب الحصول على المعاش، حتى يتم تزويدهم بالمال لتحسين المستوى المعيشي والتغلب على صعوبات الحياة وسد احتياجاتهم، بعد التسجيل يتم دراسة الحالة والموافقة لمن يستوفي الشروط وبالتالي يحق له صرف الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد

كي يتمكن المواطن من التسجيل والاستفادة من نظام الضمان المطور يجب عليه التحقق من التالي:

سعودي الجنسية ويقيم بشكل دائم في داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل دخل المتقدم عن الحد المانع للمعاش وهو 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 ريال لكل فرد تابع له.

ألا يكون المتقدم مقيم في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي يتم رعايتها.

انطباق جميع معايير استخدام الثروة المحددة له من ناحية حٌسن التوزيع

الالتزام بتحقيق متطلبات وزارة الموارد البشرية نحو رعاية وتعليم الأبناء والإنفاق عليهم والصحة.

الاستفادة من برامج التدريب والتوظيف والتأهيل للحصول على عمل لمن يستطيع.

عدم امتلاك المتقدم لأي أصول ذات قيمة.

خطوات دخول منصة الضمان الاجتماعي تسجيل جديد

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كما يلي: