نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن التامين الطبي لشركة التعاونية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الاستعلام عن تأمين طبي, حيث تعتبر خدمة الاستعلام عن التامين الطبي هو أحد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة التعاونية للتأمين بالمملكة العربية السعودية لكل الأشخاص العملاء المتواجدة والمسجلين بالشركة, حيث يمكنك من خلال هذه الخدمة الإلكترونية التعرف علي كل بيانات وثيقة التأمين التي قاموا بإنشائها داخل الشركة, كما يمكنهم معرفة التعرف علي تاريخ انتهاء صلاحية هذه الوثيقة التأمينية.

الاستعلام عن التامين الطبي للشركة التعاونية السعودية

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن التامين الطبي الخاص بك وذلك عبر مجلس الضمان الصحي التعاوني, ويعتبر مجلس الضمان الاجتماعي هو الجهة الرسمية المسؤولة عن التامين الطبي والصحي بالمملكة العربية السعودية, ويمكنك القيام بالاستعلام بالخطوات التالية.

التوجه إلي الموقع الرسمي مجلس الضمان الصحي التعاوني.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

اختيار الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

الضغط علي الاستعلام عن معلومات التأمين.

كتابة بعض البيانات مثل رقم الإقامة أو الهوية الوطنية, كتابة رمز التحقق, ثم الضغط على موافق.

ومنها تظهر لك جميع البيانات الخاصة بك وبشهادة التأمين الصحي, من حيث تاريخ انتهاء العقد, القيمة التجديد.

الخدمات الإلكترونية المقدمة من شركة التعاونية للتأمين الطبي

تقدم شركة التعاونية للتأمين الطبي العديد من الخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع الأشخاص بالمملكة العربية السعودية سواء كان سعوديا أو مقيماً, ويمكن أن تقوم بالاستفادة من هذه الخدمات عبر تطبيق الشركة علي الجوال.