نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الانضمام إلي شرطة سلطنة عمان في المقال التالي
يبحث العديد من خريجي الثانوية العامة في سلطنة عمان عن شروط الانضمام إلي شرطة سلطنة عمان, وتسعي شرطة سلطنة عمان في الحصول علي خدمات العديد من الشباب والنساء الذين يتمتعون بحسن السير والسلوك من أجل أن يكون واجه لشرطة سلطنة عمان, ودائما ما ترغب شرطة سلطنة عمان في توفير الأمن والأمان العام في السلطنة والعمل علي راحة المواطنين, وإذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلي العاملين في قطاع الشرطة والتمتع بكل المميزات التي تقدمها شرطة سلطنة عمان للشباب والنساء العاملين داخل الشرطة فكل ما عليك أن تقوم بإكمال هذا المقال لمعرفة الشروط الموضوعة لقبول دفعات جديدة من الرجال والنساء داخل الشرطة.
شروط قبول طلبات الانضمام إلي شرطة سلطنة عمان
أعلنت شرطة سلطنة عمان أنه عند فتح باب التقدم للانضمام علي صفوف شرطة سلطنة عمان فلابد أن يتوافر الشروط والضوابط الموضوعة لقبول الأشخاص.
- يجب أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصل علي شهادة جامعية من سلطنة عمان ولابد أن تكون من الجامعات المعتمدة داخل السلطنة, ولابد أن لا يقل التقدير عن جيد.
- اعلي عمر للقبول في شرطة سلطنة عمان هو سبع وعشرين عاماً.
- أن يكون مسجل في وزارة العمل, ولم يعمل من قبل في أي من الجهات العاملة بسلطنة عمان.
- أن يتمتع المتقدم أو المتقدمة بحسن السير والسلوك وأن لا يكون عليه أي أحكام في قضايا.
- أن ينجح في جميع الاختبارات التي سوف يمر عليها من حيث اختبارات اللغة الإنجليزية واللغة العربية واختبارات الحاسب الآلي والاختبارات الأخرى, ومن ثم إذا نجح في الاختبارات السابقة لابد أن يجتاز المقابلة الشخصية.
- وقبل المقابلة الشخصية لابد أن يجتاز الاختبارات الطبية التي سوف يتم توقيعها عليه.
- الأوراق والمستندات المطلوبة للتقدم في شرطة سلطنة عمان حددت شرطة سلطنة عمان بعضاً من الأوراق والمستندات التي لابد من إحضارها عند التقدم للالتحاق بشرطة سلطنة عمان.
- إحضار اصل المؤهل الدراسي الجامعي الذي حصل عليه, واصل البطاقة الشخصية.
- قيام الشخص بتصوير نفسه وإحضار هذه الصور الشخصية.
- إذا كان حاصل علي أي مؤهلات آخري يجب أن يحضرها معه.
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