يبحث العديد من خريجي الثانوية العامة في سلطنة عمان عن شروط الانضمام إلي شرطة سلطنة عمان, وتسعي شرطة سلطنة عمان في الحصول علي خدمات العديد من الشباب والنساء الذين يتمتعون بحسن السير والسلوك من أجل أن يكون واجه لشرطة سلطنة عمان, ودائما ما ترغب شرطة سلطنة عمان في توفير الأمن والأمان العام في السلطنة والعمل علي راحة المواطنين, وإذا كنت من الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام إلي العاملين في قطاع الشرطة والتمتع بكل المميزات التي تقدمها شرطة سلطنة عمان للشباب والنساء العاملين داخل الشرطة فكل ما عليك أن تقوم بإكمال هذا المقال لمعرفة الشروط الموضوعة لقبول دفعات جديدة من الرجال والنساء داخل الشرطة.

شروط قبول طلبات الانضمام إلي شرطة سلطنة عمان

أعلنت شرطة سلطنة عمان أنه عند فتح باب التقدم للانضمام علي صفوف شرطة سلطنة عمان فلابد أن يتوافر الشروط والضوابط الموضوعة لقبول الأشخاص.