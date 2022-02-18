نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تفعيل 5G موبايلي 2022 للاندرويد وتفاصيل الأجهزة الداعمة للجيل الخامس في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق تفعيل 5G موبايلي 2022 ، لعلها من أكثر الطرق التي يبحث عنها عشاق مواكبة تطورات تكنولوجيا الاتصالات، حيث بدأت شركات الاتصال في المملكة العربية السعودية عن انطلاق خدمة الجيل الخامس، لذا يمكن لجميع العملاء الاستمتاع بالسرعة الفائقة، والمزايا القوية التي تُدعمها شبكات الجيل الخامس، ولكن كيف سيتم تفعيلها، إذا كنتم تبحثون عن طرق تفعيل 5G موبايلي للاندرويد 2022، تابعونا في خلال السطور القليلة القادمة، وستجدون ما تبحثون عنه وأكثر.

طرق تفعيل 5G موبايلي 2022

بعد إعلان شركات الاتصال السعودية عن إطلاق تقنية الجيل الخامس، بات الجميع يسأل هل هناك فرقًا واضح بين شبكات الجيل الرابع، والخامس، وهل من مزايا يمكن الحصول عليها تحفز على التغيير بين الشبكات، وبالفعل مزايا شبكات الجيل الخامس قوية جدًا:-

سرعة عالية سواء أثناء المشاهدة أو التحميل، حيث بذلك ستنتهي مشاكل التقطيع أثناء المشاهدة أو التحميل.

حماية أكثر، وسرعة عالية يمكن الاستفادة منها أثناء تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصًة عند الاتصال يصبح بجودة أفضل.

الاستجابة في شبكات الجيل الخامس أسرع وأفضل عما كانت من قبل، فالآن يمكن الاستمتاع بممارسة أقوى الألعاب عبر الانترنت بدون تقطيع.

خطوات تفعيل 5G موبايلي 2022 للاندرويد

مبدئيًا لا يجب تغيير شريحة الاتصال كما تتطلب عند التحويل لشبكات الجيل الرابع حيث يمكن للجميع الاستمتاع بكل المزايا التي تقدمها شبكات الجيل الخامس على الهواتف لكل خطوط الاتصال.

والآن نأتي لأهم نقطة وهي طريقة تفعيل 5G موبايلي للاندرويد 2022 والتي تتمثل في الآتي:-

مبدئيًا يجب أن يكون الهاتف في مكان يُدعم تقنية الجيل الخامس، حتى يتم الاتصال تلقائي من الهاتف.

يجب أن يكون الهاتف أيضًا يدعم الجيل الخامس.

كما يمكن تفعيل تقنية الدعم الخامس على الراوتر المنزلي، وذلك بعد الحصول عليه من أحد منافذ موبايلي، حيث متاح شراؤه نقدًا أو بالتقسيط على مدار 24 شهرًا.

ما هي الأجهزة الداعمة الجيل الخامس

بعد الإعلان عن إطلاق شبكات الجيل الخامس، وضرورة أن يكون الهاتف يُدعم تلك التقنية، بات الجميع يسأل عما إن كان هاتفه يمكنه استقبال تلك التقنية والاستفادة من مزاياها الرائعة، ولقد صرحت شركة هواتف أبل عن إتاحة تقنية 5G على بعض هواتفها مثل iPhone 12، iPhone 12 Pro أما الهواتف الذكية التي تدعم تقنية الجيل الخامس فهي كالآتي:-