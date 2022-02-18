رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 التسجيل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل شرط هام للمنحة

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022، أصبح من أهم الروابط وأكثرها بحثاً من قبل ملايين الشباب المتعطلين عن العمل، للحصول على منحة البطالة التي قررتها الحكومة الجزائرية، بتعليمات مباشرة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي أعلن عن المنحة في اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية الجزائرية، بهدف أن يتحصل الشباب على شبه مرتب يكفل لهم الحياة الكريمة، ويستمر صرف المنحة حتى يتمكنوا من الحصول على عمل، وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري السيد / يوسف شرفة، إلي أن التسجيل سوف يكون إلكترونياً، عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وفيما يلي التفاصيل.

رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

أشار وزير العمل الجزائري أن المنحة التي سوف تصرف للشباب المتعطل عن العمل، سوف تكون بمقدار 13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو، بداية من شهر مارس القادم حتى يتحصل الشاب على عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأشار الوزير أن المنحة لأصحاب المؤهلات الدراسية والبطالين عن العمل الغير حاصلين على مؤهل دراسي على حد سواء، وحدد شروط الحصول على المنحة وهي كما يلي.

طريقة التسجيل في منحة البطالة الجزائر

الدخول على رابط وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي cnac.dz. أو الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz. تسجيل البيانات المطلوبة ثم إرسال طلب المنحة والاحتفاظ برقم الطلب.

شروط الحصول على منحة البطالة الجزائرية

أن يكون المتقدم للحصول على المنحة جزائري الجنسية ويقيم داخل الجزائر. يكون متعطل عن العمل وليس له أي مصدر دخل ولا يتحل على أي دعم من أي جهة. يشترط للحصول على المنحة التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل. أن يكون السن لا يقل عن 19 عام ولا يزيد عن 40 عام. أن يوضح وضعيته تجاه الخدمة الوطنية.

طريقة التسجيل على الوكالة الوطنية للتشغيل

الدخول على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل www.anem.dz. ثم أدخل على فضاء طالب العمل ثم أذهب إلي التسجيل. سجل كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ثم أضغط على مربع suivant. ثم أدخل البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك ثم أكد كلمة المرور مرة ثانية. أخيراً أضغط على مربع أنا لست رو بورت وبذالك تتم عملية التسجيل على الوكالة الوطنية للتشغيل.

المستندات المطلوبة في التسجيل الإلكتروني على المنحة

شهادة الميلاد وشهادة الهوية الوطنية. أثبات بعدم العمل في أي جهة حكومية أو خاصة. أرفاق شهادة التسجيل الإلكتروني في الوكالة الوطنية للتشغيل. أثبات مكان السكن وإحضار عدد 4 صور شخصية حديثة مع تقديم طلب المنحة بخط اليد.

التسجيل في منحة البطالة 2022 الجزائر

يقدر الحد الأدنى للأجور في الجزائر ب 125 يورو أي 20 ألف دينار في الشهر، والمنحة المقررة 82 يورو أي أكثر من نصف الحد الأدنى للأجور، وأعلنت الحكومة الجزائرية أن المنحة سوف تحسب في ميزانية 2022، يأتي ذالك حرصاً من الجزائر التي تعتبر رابع أكبر أقتصاد في القارة السمراء، لتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة لمواطنيها، في ظل ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

حددت الوزارة الأسباب التي من شأنها أن توقف صرف المنحة للشباب بعدة محددات وهي كما يلي.

أن يرفض المستفيد من المنحة عرضين للعمل يتناسبان مع مؤهلاته العلمية وقدراته العملية.

إذا تحصل المستفيد أو زوجته على فرصة عمل سواء في الحكومة أو القطاع الخاص.

رفض المستفيد تكوينا يومي إلي تحسين قابليته للشغل.

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

يهدف الصندوق الوطني للتأمين على البطالة الذي تم تأسيسه عام 1994، على التخفيف عن الأثار السلبية التي تنتج عن عمليات الإصلاح الاقتصادي، وزيادات الأسعار الناتجة عن أي ظروف عالمية طارئة مثل جائحة كورونا حالياً، ويقوم بتقديم التعويضات والمنح للعاطلين والغير قادرين عن العمل.