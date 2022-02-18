الأردن ماضي في تنفيذ أوامر الدفاع حتى تحسن الوضع الوبائي

دوت الخليج :- أعلنت الحكومة، الخميس، عن إجراءات تخفيفية متعلقة بفيروس كورونا، والتي سيبدأ العمل بها في 1 آذار/ مارس المقبل، وفق وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول.

وأضاف، الشبول، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، لإعلان بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ أوامر الدفاع حتى تحسن الوضع الوبائي".

وبين أن الحكومة ماضية في تطبيق قانون الدِّفاع والأوامر الصَّادرة بموجبه لأهداف عديدة، منها دعم القطاعات الأكثر تضرراً من الجائحة.

"الأردن من الدول القليلة التي وفرت 4 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا رغم أنه غير منتج للمطاعيم، وفق الشبول، مؤكدا أن "حملة التطعيم نجحت في الأردن".

وأشار إلى حملة لتطعيم الفئة الأكثر من خمس سنوات اختياريا بداية الشهر المقبل