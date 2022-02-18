الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022

ذكرت الجريدة الرسمية في تونس، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد مدد حالة الطوارئ في البلاد حتى 31 ديسمبر 2022.

ويعني الأمر تمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية، من أجل ضبط الأمن العام في تونس. وكانت آخر مرة مدد فيها سعيّد حالة الطوارئ في 18 يناير الماضي، ولمدة شهر واحد. وتخضع تونس لحالة طوارئ منذ عام 2015 بعد هجوم قُتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة.

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