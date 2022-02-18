الرئيس التونسى يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

ونص الفصل الأوّل من هذا الأمر، على التمديد فى حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهوريّة التونسيّة، ابتداء من يوم غد السبت 19 فبراير حتى يوم 31 ديسمبر المقبل.
وكان أُعلن عن التمديد فى حالة الطوارئ فى عموم البلاد لمدة شهر واحد، وفق الأمر الرئاسى عدد 43 لسنة 2022 المؤرّخ فى 18 يناير الماضى، والمتعلّق بالتمديد فى حالة الطوارئ لمدة شهر واحد.
يُذكر أنّه تم التمديد دون انقطاع فى حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، منذ 24 نوفمبر 2015، على إثر العملية الإرهابية التى تم خلالها تفجير حافلة للأمن الرئاسى بالعاصمة، واستشهد فيها 12 أمنيا مع إصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.
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