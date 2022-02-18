عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من النزاع فى أوكرانيا: كارثة على المنطقة كلها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال دوجاريك فى إحاطة: "النزاع لن يكون كارثة على الشعب الأوكرانى فحسب، بل على المنطقة بأسرها".

وشهدت منطقة الصراع شرقى أوكرانيا، اليوم الجمعة، أعنف قصف مدفعى منذ سنوات، بحسب ما قاله مصدر دبلوماسى لوكالة "رويترز".

وقال المصدر إنه تم رصد ما يقرب من 600 دوى انفجار صباح الجمعة، بزيادة 100 عن أمس الخميس، بعضها بالمدفعية عيار 152 و122 ملليمتر وقذائف مورتر ضخمة، وأُطلقت أربع قذائف على الأقل من الدبابات.

أضاف المصدر: "إنهم يطلقون النار.. على كل الناس وعلى كل شيء.. لم يحدث شيء كهذا منذ 2014 و2015".