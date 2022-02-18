بوتين: الغرب سيفرض عقوبات جديدة على روسيا بأى ذريعة وفى كل الأحوال

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة بالكرملين:" سيتم فرض العقوبات فى أى حال من الأحوال سواء لو كانت هناك ذريعة ما متعلقة بالتطورات فى أوكرانيا أم لا، لأن الهدف هو إبطاء تطور روسيا وبيلاروسيا".
وأضاف:" أن موسكو ومينسك تتخذان إجراءات مشتركة فى قطاعى الائتمان والمال لإزالة وتخفيف عواقب العقوبات غير المشروعة المفروضة من قبل بعض الدول بهدف تعقيد الوضع الاجتماعى والاقتصادى فى كلا البلدين".
وأشار إلى أن السلطات الروسية والبيلاروسية عملتا بفعالية فى جميع مجالات التكامل فى إطار دولة الاتحاد، حيث لوحظ من الجانبين أن المؤسسات الروسية والبيلاروسية ذات الصلة أقامت عملًا تعاونيًا فعالًا فى جميع مجالات التكامل بين الدولتين.
يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير وقع مع نظيره البيلاروسى، فى شهر نوفمبر الماضى، على مرسوم اندماج روسيا وبيلاروس فى دولة اتحادية.
يُشار إلى أن لوكاشينكو توجه، فى وقت سابق من اليوم إلى موسكو، لإجراء محادثات مع نظيره الروسى، وتركزت المحادثات على تطوير التعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، وقضايا الأمن فى المنطقة، والأعمال المشتركة بهدف ضمان المصالح الوطنية المتبادلة.
وتأتى هذه الزيارة فى ظل تصعيد حدة التوتر فى شرق أوروبا، وخاصة الاتهامات التى توجهها الدول الغربية إلى روسيا بتخطيطها المزعوم لشن "هجوم" على أوكرانيا.
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