سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022

أعلنت شركة سامسونج العالمية مسبقا عن هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy Z Fold 4 القابل للطي الذي يحتوي علي قلم S Pen، ومقاوم للماء والغبار والإطار المصنوع من الالمونيوم مع الظهر من الزجاج، يدعم رامات ١٢ جيجا بايت ذاكرة عشوائية، في هذا المقال يتم الحصول علي مميزات وعيوب ومواصفات وأسعار الجوال galaxy z fold 4.

مواصفات جوال Samsung Galaxy Z Fold 4

الذاكرة: يحتوي علي ذاكرة تخزين داخلية ٢٥٦ جيجا بايت او ٥١٢ جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية رامات ١٢ جيجا بايت.

نظام التشغيل: اندرويد ١٢ ،واجهة الاستخدام one Ul 4.0

الصوت: يدعم سماعات ستيريو ،السماعات من AKG، السماعات الخارجية.

الاتصال: تقنية NFC ، GPS لتحديد الموقع، بلوتوث أصدار ٥.٢، مدخل USB ، واي فاي للنت الهوائي.

البطارية: غير قابلة للإزالة سعة ٥٠٠٠ مللي أمبير نوع ليثيوم بو.

الشحن: يدعم الشحن السريع بقدرة ٤٥ واط، والشحن اللاسلكي بقوة ١٥ واط، الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة ٤.٥ واط.

المعالج: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، ثماني النواة، معالج الرسومات Adreno 730.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني 2G ،حتي شبكات الجيل الخامس 5G.

الشرائح: يدعم عدد اثنين شريحة نانو.

الكاميرا: الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط والتصوير الرئيسية الأولي بدقة ٥٠ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8 ، الثانية بدقة ٨ ميجا بكسل مزودة بعدسة f/2.4 ، الثالثة بدقة ١٢ ميجا بكسل بعدسة f/2.2.

يدعم أوتو فوكوس، يدعم الفلاش، تسجيل الفيديو بخاصية بدقة p2160 4k، ونذكركم بسعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s22 الترا.

الكاميرا الأمامية بدقة ١٠ ميجا بكسل بعدسة حجم f/2.2 الفيديو بدقة p 2160 4k.

شكل الهاتف: الإطار مصنوع من الالمونيوم والظهر من الزجاج والألوان اخضر فضي اسود البصمة مدمجة في زر الباور.

أبعاد الموبايل: الوزن القائم ٢٧١ جرام، السُمك 6.4 مم، العرض 128.1 مم، الطول 158.2 مم، الأبعاد بعد الطهي، العرض ٦٧.١مم، الطول ١٥٨.٢ مم، السمك ١٦مم.

الشاشة: مقاس ٦.٧ انش، النوع Dynamic AMOLED2x .

حجم الشاشة بعد الطي ٦.٢ بوصة، ونذكر بمواصفات هاتف فيفو iqoo 9 pro.

مميزات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4

الكاميرا الخلفية ثلاثية الالتقاط وتدعم خاصية تصوير الفيديو بدقة 4k

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

الهاتف مقاوم للماء والغبار. الهاتف يدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي.

الذاكرة العشوائية رام ١٢ جيجا بايت.

المعالج ثماني النواة مثل هاتف العملاق ريدمي k50.

عيوب الموبايل galaxy z fold 4

الهاتف لا يدعم ذاكرة كارت الميموري المضافة.

لا يوجد راديو FM

لا يحتوي علي مدخل لسماعة الأذن.

الكاميرا الأمامية لا تدعم فلاش في حالة التصوير.

علبة الهاتف galaxy z fold 4

دبوس الشرائح.

كابل الشحن ورأس الشحن.

الموبايل galaxy z fold 4.

سعر الجوال galaxy z fold 4

الثمن في مصر 28000 جنيه.

قيمة الهاتف في الجزائر 242000 دينار.

شراء الجوال من السعودية 6700 ريال.

السعر بالدولار الأمريكي ١٥٠٠ دولار.

تسعيرة الجوال في المغرب 15800 درهم.

ثمن في الهند 118,450 روبيه هنديه.

القيمة باليورو 1,365 يورو.

السعر في الأمارات 5,960 درهم أماراتي، كما نذكركم بسعر و مواصفات شاومي ريدمي 11 برو .

. شراء الجوال من العراق 2,368,400 دينار عراقي.

وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات موبايل Samsung Galaxy Z Fold 4 مفاجأة 2022.