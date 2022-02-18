كيف تقوم بتحميل لعبة gta 5 الاصلية للاندرويد والايفون وماهي خطوات تثبيت Grand Theft Auto

كيف تقوم بتحميل لعبة gta 5 الاصلية للاندرويد والايفون ، لقد تم توفير المزيد من التطورات والتحديثات علي لعبة جراند ثفت اوتو للاطلاع علي طريقة تحميل grand theft auoto قوم بمتابعة المقال .

خطوات تحميل Grand Theft Auto GTA San Andreas لنظام Android

يجب عليك التأكد من اتصال خدمة الأنترنت بهاتفك.

أفتح متجر جوجل بلاي إذا كان هاتفك أندرويد.

أو فتح متجر أبل ستور إذا كان هاتفك أيفون.

من مربع البحث الظاهر أمامك أكتب ( لعبة GTA V الاصليه ).

). الآن أنقر على كلمة بحث.

سوف تظهر لك الصفحة الرسمية للعبة.

حينها أنقر على كلمة ( تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ).

). سوف تستغرق عملية التثبيت دقائق قليلة.

بعد الانتهاء من التثبيت قم بربط اللعبة بحسابك على فيس بوك.

الآن أنت قادرا على فتح اللعبة بكل سهوله وبدون مشاكل.

لعبة جراند ثفت أوتو 5

تعتبر لعبة جراند ثفت أوتو 5 واحدة من الإلعاب الشهيرة على مستوي العالم والتي وصلت عدد مرات تحميلها إلى أكثر من مئة مليون عملية تحميل. لتنافس وبشدة الكثير من ألعاب الفيديو الأخري بفضل النجاح الساحق التي حققته جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وهي من أشهر إصدارات سلسلة ألعاب GTA العالمية الشهيرة التي أصدرت الكثير من الإلعاب الأخري مثل. Grand Theft Auto: Vice city ولعبة GTA Liberty City Stories .

خطوات تثبيت Grand Theft Auto

سوف يتطلب منك من أجل تثبيت لعبة Grand Theft Auto ، أن تقوم أولا بالوصول إلى متجر Google Play المخصص لتحميل الالعاب علي الاندرويد ، أو بالوصل إلي ابل استور للايفون .

ثم قوم بفتح المتجرمن خلال كتابة اسم اللعبة للوصل الي الصفحة الرسمية لعبة gta 5 mobile في مربع البحث المخصص.

في مربع البحث المخصص. كذلك يجب عليك الدخول علي المتجر من هاتف Android الخاص بك ، اول هاتف ايفون حتى تتمكن من لعب اللعبة من هذا الهاتف الخاص بك .

سوف يتطلب منك أن تقوم أولا بتحميل لعبة جراند ثفت أوتو ، وهذه العملية سوف تستغرق منك بضعه دقائق ولكن عند الانتهاء من تلك الخطوة ، عندما تقوم بالضغط علي كلمة تثبيت سوف تحصل علي اللعبة فورا .

الان نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالتنا عزيزي القاريء من خلال موقعكم المتميز ثقفني ، كذلك قومنا بعرض كيفية تحميل Grand Theft Auto GTA San Andreas لنظام Android ، وطريقة تثبيت جراند ثفت أوتو نتمني أن نكون قد أفدناكم .