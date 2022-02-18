الخدمات المقدمة من الأحوال المدنية العمانية

تقدم الأحوال المدنية العمانية الكثير من الخدمات التي تخص الأحوال المدنية للأفراد داخل سلطنة عمان, ويتم فرض رسوم مقابل الحصول علي هذه الرسوم من الأحوال المدنية العمانية, ويريد الكثير من الأشخاص الذين يستفيدون أو يرغبون في الاستفادة من هذه الخدمات أن يعرفون الرسوم التي سيدفعونها مقابل الحصول علي هذه الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية العمانية.

رسوم خدمات المقدمة من الأحوال المدنية العمانية

تم وضع لائحة من قبل الأحوال المدنية العمانية لرسوم الحصول علي الخدمات المختلفة من هيئة الأحوال المدنية, ويتم الأشراف وتحصيل هذه الرسوم من شرطة سلطنة عمان.

عند التقدم لاستخراج بطاقة شخصية يتم دفع مبلغ ستة ريالات عماني كرسوم استخراج البطاقة الشخصية وهذه في حالة استخراج البطاقة الشخصية لأول مرة, فإذا كنت ترغب في استخراج بطاقة شخصية بدل تالف أو فاقد فيتم دفع مبلغ أحدي عشر ريال عماني.

عند تقدم المقيم إلي تحديد بطاقة المقيم الخاصة به لمدة سنة ليتم دفع مبلغ ستة ريالات عماني, وفي حالة تقديم طلب لمدة سنتين فيتم دفع مبلغ أحدي عشر ريالات عماني, عند التقدم لتجديد بطاقة المقيم وذلك في حالة فقدان البطاقة فيتم دفع مبلغ واحد وعشرين ريال عماني.

يتم دفع مبلغ رياليين في حالة طلب استخراج شهادة ميلاد أصل, وإذا كنت ترغب في استخراج شهادة ميلاد صورة فيتم دفع مبلغ ريال عماني واحد, إذا كانت شهادة الميلاد التي يتم استخراجها بدل تالف أو فاقد فيتم دفع مبلغ خمس ريالات عماني.

عند التقدم لاستخراج شهادة وفاة فيتم استخراجها مجاناً, وإذا كان يتم استخراج شهادة الميلاد كنسخه منه فيتم دفع مبلغ ريال عماني.

رسوم إصدار إثبات قيد فيتم دفع مبلغ رياليين.

كيفية استخراج جواز سفر عماني