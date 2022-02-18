الأوراق المطلوبة لتجديد الإقامة بسلطنة عمان

يتواجد العديد من المغتربين والمقيمين داخل سلطنة عمان ويريدون أن يعرفون كيفية تجديد إقامتهم داخل سلطنة عمان, وفي حال عدم تجديد الأشخاص للإقامة الخاصة بهم بسلطنة عمان سوف يتعرضون إلي غرامات كبيرة جراء ذلك, فعند التقدم لتجديد الإقامة لابد أن يتم تجهيز بعض الأوراق والإجراءات اللازمة لتجديد هذه الإقامة.

الأوراق والمستندات المطلوبة لتجديد الإقامة بسلطنة عمان

حددت إدارة الجوازات بسلطنة عمان بعض من المستندات والأوراق التي لابد أن يقوم الشخص الذي يريد تجديد إقامته بإحضارها.

أن يأتي الشخص الذي يريد تجديد إقامته بالاستمارة الإلكتروني والتي يتم طباعتها من الموقع الرسمي لشرطة عمان.

أن يأخذ صاحب الاستمارة الإلكترونية لتجديد الإقامة هذه الاستمارة الإلكترونية واعتمادها وختمها من صاحب العمل الذي يعمل لديه.

إحضار عدد اثنين صور مقاس 4×6.

أن يقوم بإحضار جواز السفر الخاص بهم, ولابد أن يكون متبقي في صلاحيته ما لا يقل عن ستة أشهر.

أن يأتي بأصل استمارة البيانات التي يقوم بإحضارها من وزارة القوى العاملة, علي أن يقوم بتصوير نسخة من هذه الاستمارة وإحضارها أيضاً معه.

أن يقوم باجتياز الكشف الطبي الذي يتم توقيعه عليه في وزارة الصحة العمانية, وإحضار ما يثبت اجتيازه لهذا الاختبار الطبي.

في حالة أن الشخص يقيم للدراسة فلابد من إحضار وثيقة من الجامعة أو الجهة التعليمية الذي هو مسجل بها لإثبات أنه مستمر في تلقي التعليم داخل هذه الهيئة التعليمية.

القيام بدفع مبلغ عشرة ريال عماني مقابل تجديد إقامته بسلطنة عمان.

غرامات تأخير تجديد الإقامة داخل سلطنة عمان

وضعت الإدارة العامة للجوازات بعض الغرامات المالية التي يتم توقعيها علي الأشخاص الذين تنتهي مدة إقامتهم داخل سلطنة عمان ولم يقوموا بتجديدها في الوقت المقرر لها, فإذا شارفت بطاقة الإقامة لك علي الانتهاء فلابد أن تسارع في تجديها حتي لا يتم فرض عليك الغرامات المالية الطبقة في القانون العماني.