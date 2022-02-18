أشارت الخارجية الألمانية، إلى أنها ترجح عملية روسية داخل أوكرانيا، تشبه الانقلاب، وليس غزوا كاملا.
وقالت ألمانيا على لسان وزيرة خارجيتها، إنها تتوقع سيناريو "العلم الزائف"، من قبل روسيا، في أوكرانيا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا من غزو كامل.
"عملية العلم الزائف" هو مصطلح سياسي يعني القيام بفعل بقصد إخفاء المصدر الفعلي للمسؤولية وإلقاء اللوم على طرف آخر.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، الجمعة، إن السيناريو الأكثر احتمالا للهجوم الروسي على أوكرانيا ليس غزوا كاملا ولكن بالأحرى عملية علم زائف أو انقلاب.
وقالت بربوك: "سيناريو الغزو الكامل قد يكون ممكنا لكنني كذلك لست متأكدة أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا حقا ".
وأضافت: "سأكون خائفة أكثر من أن السيناريو الأكثر احتمالا وهو عملية العلم الزائف أو انقلاب أو أشياء أخرى مثل هجوم إلكتروني على أوكرانيا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تتوقع سيناريو مختلفا: هذا ما ستفعله روسيا بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.