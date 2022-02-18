إيطاليا: العقوبات المحتملة على روسيا لا يجب أن تشمل إمدادات الطاقة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أخبره فى اتصال هاتفى مؤخرًا بأن موسكو مستعدة لزيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا إذا لزم الأمر.





وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أضاف دراجى أن أى عقوبات محتملة يفرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا يجب ألا تشمل واردات الطاقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يدرس فرض عقوبات أخرى مختلفة إذا مضت روسيا قدما فى غزو أوكرانيا، وفقا لوكالة "رويترز". وتابع أن الحكومة تدرس توفير إمدادات غاز أخرى محتملة فى حالة تضرر الواردات من روسيا بسبب أى صراع. وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية تشير بوضوح إلى عدم اعتزام روسيا الهجوم على أوكرانيا.

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