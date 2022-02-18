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عمر شويل - جدة عندك سميد وحبة برتقال اعملي بيهم أسهل وأسرع حلوى في غمضة عين ولا ألذ - ثقفني
البرتقال والتحكم في الشهية
الكيك من الحلويات الشهيرة التي يمكن صنعها بنكهات مختلفة وهي سهلة وسريعة التحضير سأقدم اليوم طريقة عمل كعكة البرتقال بالسميد وميزة هذه الكعكة أنه بالإضافة إلى عصير البرتقال الذي يحبه الكبار والصغار يتم إضافة السميد والدقيق أيضًا، مما يضفي نكهة خاصة على الكيك والبرتقال له فوائد عديدة لأن البرتقال من ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من فيروسات الأمراض وخاصة في فصل الشتاء.
طريقة عمل كيكة السميد بالبرتقال
وفيما يأتي مقادير وطريقة تحضير كيكة السميد بالبرتقال الشهية، يمكنك تقديمها لفطور الصباح أو مع الشاي:
- 4 بيضات.
- كأس صغير ونصف سكر.
- 2 كوب برتقال.
- كأس إلا ربع زيت.
- 2 أكياس خمير الحلويات.
- كأس ونصف دقيق سميد.
- كأس ونصف دقيق أبيض.
خطوات تحضير كية السميد بالبرتقال
- نضع كوب البرتقال على النار ونضيف 3 ملاعق كبيرة أو أكثر من السكر حسب الحاجة.
- نحرك حتى يمتص البرتقال السكر ثم نتركه يبرد.
- نخفق البيض في الخلاط ونضيف الزيت والسكر حتى يمتزجا ثم نضيف كوب من البرتقال ثم نضيف الدقيق والخميرة حتى تمتزج ونحصل على عجينة نابضة.
- أخذنا قالب الفرن ودهناه بالزبدة ثم وضعنا الدقيق فوق الزبدة وأفرغنا القالب من بقايا الدقيق.
- ضعي الخليط في قوالب واخبزيها في الفرن حتى يتحول لونها إلى البني وتنضج بالكامل.
- أخرجناه من الفرن وسكبناه على شراب البرتقال المُعد مسبقًا واتركه ليبرد.
- ويقدم وبالهناء والشفاء.
البرتقال والتحكم في الشهية
- البرتقال مصدر قوي للألياف.
- تحتوي فاكهة واحدة على 12٪ من استهلاكك اليومي.
- النظام الغذائي الغني بالألياف له فوائد عديدة فهو يساعد على تطبيع حركة الأمعاء وخفض مستويات الكوليسترول والتحكم في نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة الأمعاء والمساعدة في تحقيق حركات الأمعاء الصحية.
- أحد الأدوار الرئيسية للألياف لوزن صحي نعم يبطئ الهضم والذي يمكن أن يساعدك على الشعور بفترة أطول بعد تناول الطعام وهو أمر رائع لأي شخص يتطلع إلى خفض السعرات الحرارية وفقدان الوزن.
- أو أي شخص يرغب في تناول وجبة خفيفة بعد الظهر حتى العشاء.
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