ملف منحة البطالة في الجزائر 2022 شروط التسجيل في منحة العاطلين عن العمل

ملف منحة البطالة في الجزائر 2022 ، اعلن وزارة التشغيل والعمل الجزائري يوسف شرفة عن شروط ووثائق منحة البطالة 2022. حيث ستمنح للبطالين المسجلين عبر مختلف وكالات التشغيل منحة للبطالة وسيتم التواصل معهم عبر أرقام هواتفهم لضبط مواعيد لتقديم ملفاتهم، كما اكد وزير العمل على ان المنصة الرقمية التي سيتم وضع أسماء العاطلين عن العمل والذين تتوفر فيهم الشروط الرئيسية للحصول على المنحة سيتم العمل بها يوم 25 فيفري الجاري على ان يتم استقبال جميع ملفات البطالين لدى وكالات التشغيل في كافة انحاء الوطن، ومن خلال موقع ثقفني الاخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن شروط منحة البطالة 2022 في الجريدة الرسمية الجزائرية.

ملف منحة البطالة في الجزائر 2022

سيستفيد كل الشباب الجزائري العاطل عن العمل على منحة البطالة ابتداءا من شهر مارس 2022 وهذا ما أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ يومين من خلال اللقاء الدوري الذي جمعه بالصحافة وبذلك تعتبر الجزائر كأول دولة عربية تقدم منحة البطالة لمواطنيها، كما تم التوقيع على المرسوم التنفيذي الذي يحدد العديد من الشروط الواجب في توفرها في المستفيد كما بينا ملف منحة البطالة في الجزائر 2022.

شروط التسجيل في منحة البطالة 2022

في صبيحة يوم الجمعة ولدى استضافته على نشرة الواحدة للتلفزيون الجزائري العمومي كشف وزير العمل والتشغيل الجزائري يوسف شرفة عن شروط الاستفادة من منحة البطالة 2022 والتي جاءت كالآتي:

طالب الشغل يجب ان يبلغ عمره ما بين 19 و40 سنة

بداية من شهر مارس يتم صب المنحة لكافة المستحقين إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم

التواصل مع الشباب البطال المسجلين في وكالات التشغيل لتسليم ملف منحة البطالة

يستفيد من المنحة كل عاطل عن العمل سواء كان جامعي أو دون مستوى.

يجب على المستفيد ان يفتح حسابات بريدي جاري.

يسقط شرط الخدمة الوطنية.

المنحة مقدرة بـ 13.000 دج شهريًا

أن يكون من جنسية جزائرية ومقيم فيها.

ان لا يتوفر على دخل مادي.

عدم الدراسة او التسجيل في مؤسسة للتعليم العالي أو التكوين المهني

اما بخصوص ملف منحة البطالة 2022 فلم يصدر لحد الساعة وكل ما يتم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ليس صحيح في انتظار اعلان وزارة التشغيل عن الملف الرسمي نؤكد لكم انه من المحتمل ان يحتوي ملف البطالة على الآتي: شهادة ميلاد، نسخة من الشهادة أو الدبلوم، شهادة التسجيل لدى الوكالة المحلية للتشغيل، نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، شهادة البطالة، بطاقة الإقامة، شهادة عائلية او شهادة شخصية. كما سنعلمكم بكل ما هو جديد بخصوص ملف منحة البطالة في الجزائر.