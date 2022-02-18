نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دفع فواتير شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بسلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر شركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار خدمة دفع فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان بطريقة إلكترونية, وهي خدمة يتم توفيرها لكل الأفراد داخل سلطنة عمان حتي لا يحضرون إلي الذهاب إلي المقارات الرسمية لدفع فواتير الكهرباء والمياه, وتسعي الحكومة العمانية إلي توسيع رقعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومة العمانية والاستغناء بطريقة كبيرة عن الخدمات التقليدية المعروف لدي الجميع, وتسعي الحكومة العمانية إلي توفير الجهد والوقت لكل من هم بسلطنة عمان.

دفع فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان

يمكن دفع فواتير الكهرباء والمياه من خلال عدد منصات إلكترونية بسلطنة عمان والتي تشمل هذه المنصات شركة الاستثمارات والتمويل العمانية, وشركة توزيع الكهرباء, بوابة عماننا للخدمات الإلكترونية, كل هذه المنصات يمكن دفع فواتير الكهرباء والمياه من خلاله.

قم باستخدام الأجهزة الكفية للمنطقة التشغيلية الثالثة من أجل قراءة عدادات الكهرباء والمياه.

تسليم المنطقة التشغيلية الثالثة الفواتير الشهرية للكهرباء أو المياه.

استخراج كشف حسابات استهلاك الكهرباء والمياه

الخدمات المقدمة من شركة الكهرباء والمياه والصرف الصحي من خلال منصة عماننا

تقدم منصة عماننا الكثير من الخدمات الإلكترونية التي تخدم كل الأشخاص بسلطنة عمان , ويتم تقديم هذه الخدمات الإلكترونية لغرض تحويل كل اغلب الخدمات الحكومية والعامة إلي خدمات إلكترونية مميزة تتسم بالسهولة واليسر.

التقدم بطلب للحصول علي عداد مياه جديد. التقدم بطلب للحصول علي عداد مياه جديد بالإضافة إلي العداد القديم الذي يملكه المتقدم. القيام بتقديم بلاغات في أي مشكلة من مشاكل عدادات الكهرباء أو المياه. التقدم بطلب للحفر. تقديم طلب من أجل فصل الخدمة عن المستفيد, سواء كان عداد مياه أو كهرباء. تقديم طلب لنقل عداد المياه أو الكهرباء من مكان إلي مكان آخر. خدمة المياه المعالجة. التقدم علي مواسير شفط المجاري.

تطبيق ONEIC Bill بدفع فواتير الكهرباء والمياه في سلطنة عمان

يمكن من خلال تطبيق ONEIC Bill القيام بدفع فواتير الكهرباء والمياه بطريقة إلكترونية مميزة, كل ما عليك أن تقوم بتحميل تطبيقات ONEIC Bill من متجر جوجل بلاي أو من متجر ابل أستور وذلك علي حسب نوع جهازك المحمول.