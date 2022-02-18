عاجل.. البيت الأبيض: مستعدون للرد فى حال استهدفت روسيا شركاتنا

جدة - نرمين السيد - وقالت مستشارة الأمن القومى للسايبر والتكنولوجيا الناشئة فى البيت الأبيض، آن نيوبرجر، فى إيجاز صحفى: "كما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى وقت سابق من الأسبوع الحالى، إذا هاجمت روسيا الولايات المتحدة أو الحلفاء من خلال أنشطة غير متكافئة مثل الهجمات السيبرانية التخريبية ضد شركاتنا أو البنية التحتية الحيوية، فنحن مستعدون للرد".

كما اتهمت نيوبرجر فى تصريحاتها روسيا بالوقوف وراء الهجمات السيبرانية الأخيرة على وزارة دفاع أوكرانيا وبنوكها، وفقا لوكالة "رويترز".

وأشارت نيوبرجر إلى أن الجهات الفاعلة السيبرانية الروسية استهدفت مؤخرا كيانات الحكومة الأوكرانية، بما فى ذلك وزارة الدفاع.

وقالت: "تعتقد الحكومة الأمريكية أن الجهات الفاعلة السيبرانية الروسية استهدفت على الأرجح الحكومة الأوكرانية، بما فى ذلك الجيش وشبكات البنية التحتية الحيوية لجمع المعلومات الاستخبارية، وتمكنت من القيام بأنشطة إلكترونية تخريبية".

وتابعت نيوبرجر أن أمريكا تبادلت معلومات استخباراتية مع أوكرانيا وشركائها الأوروبيين حول النشاط السيبرانى.

وأضافت أن أمريكا تعتقد أيضا أن روسيا تقف وراء الهجوم الإلكترونى الأخير على البنوك الكبرى فى أوكرانيا.

وشددت آن نيوبرجر إلى أنه "إذا استمرت روسيا فى غزو إضافى لأوكرانيا، فقد نشهد المزيد من النشاط السيبرانى المدمر".