خنقه بالحزام.. اتهام أميركي بتعذيب عامل في كردستان العراق

وجه مدعون اتحاديون أميركيون إلى أميريي من ولاية بنسلفانيا تهمة تعذيب عامل في مشروع إنشائي كان المتهم يديره في إقليم كردستان العراق في عام 2015 بعد أن لفت العامل الانتباه إلى برنامج في المشروع لإنتاج مكونات أسلحة.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان إن المدعين وجهوا إلى الرجل، ويدعي روس روجيو من سترودسبيرج، تهمة خنق الضحية بحزام، والتهديد بقطع أحد أصابعه، وتوجيه جنود أكراد إلى تعريضه لآلام بدنية ونفسية شديدة.

وأضافت الوزارة أن روجيو (53 عاما) هو ثاني مواطن أميركي ورابع شخص على الإطلاق تُوجه إليه تهم بانتهاك قانون أميركي للتعذيب صدر في عام 1994.

وقال جون جورجانوس المدعي الأميركي في بنسلفانيا الذي ينظر القضية "هيئة المحلفين الكبرى تنسب إلى المتهم التوجيه بالتعذيب المنظم والمشاركة فيه لعامل على مدى 39 يوما من قبل جنود أكراد في العراق".