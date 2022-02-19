عاجل.. بوتين يوقع مرسوما باستدعاء الاحتياط للتدريب العسكرى

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، جاء فى الوثيقة التى نشرت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت: "دعوة مواطنى روسيا الموجودين فى (قائمة) الاحتياط لعام 2022 للخضوع لتدريب عسكرى فى القوات المسلحة الروسية، ووكالات أمن الدولة ووكالات خدمات الأمن الفيدرالية". وأضافت الوثيقة: "بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه مجلس الوزراء والسلطات التنفيذية للمناطق الروسية لضمان تنفيذ الإجراءات المتعلقة بدعوة المواطنين إلى معسكرات التدريب، وعقد هذه المعسكرات التدريبية (المحددة فى الوثيقة)".

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